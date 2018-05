»Hallo...? Er du en robot eller et menneske?« Google har præsenteret ny teknologi, der gør det noget nær umuligt at høre, at personen i den anden ende af en telefonsamtale er en robot.

Verden er fyldt med apps og tjenester, der gør det muligt at bestille alt fra frisørtider til flybilletter uden på noget som helst tidspunkt at være i kontakt med et menneske. Men der er stadig opgaver, der kræver, at man trykker på den grønne opkaldsknap på smartphonen.

Det er stadig lettere at ringe ned på pizzeriaet for at bestille noget mad, og langt fra alle små, lokale restauranter eller frisørsaloner har en ordentlig onlinetjeneste til booking. I en nær fremtid kan du dog også slippe for at skulle snakke med nogen, når du skal reservere et bord eller tid på disse steder.

Google afholder i disse dage deres udviklerkonference, Google I/O, hvor de under åbnings-eventen tirsdag aften dansk tid præsenterede en række nyheder.

Især var der fokus på Google Assistant, den virtuelle assistent, der indenfor få uger lander på danske Android-smartphones og kan downloades til iPhones.

Virtuel assistent ringer på dine vegne

Noget af det, der fik de 7.000 app-magere og journalister til at juble allermest, var en demonstration af en fremtidig version af Google Assistant, som stadig er under udvikling hos tech-giganten. Ægte optagelser af to telefonsamtaler mellem Google Assistant og et rigtigt menneske viste reelt, at Google Assistant er meget tæt på at bestå den såkaldte Turing-test, hvor det er umuligt for et menneske at kende forskel på computerskabt kommunikation og menneskelig kommunikation.

I den ene demonstration ringede Assistant op på vegne af sin »ejer« og bestilte en frisørtid, i den anden demonstration blev der bestilt bord på en asiatisk restaurant hos en knapt så engelsk-kyndig person. I begge tilfælde lykkedes det Assistant at reagere så overbevisende på spørgsmål og misforståelser fra den menneskelige del af samtalen, at de respektive missioner lykkedes.

De rigtige mennesker i samtalen opdagede aldrig, at de talte med en robot.

Robotten siger »Øøøøh«

Denne grad af menneskelighed opnås blandt andet ved at indføre »øøøøh« mellem ordene, Google Assistant siger, men også ved at assistenten nu er blevet bedre til forstå sammenhænge. Og det er funktion, der allerede nu er på vej til Android- og iOS-enheder verden over.

Den ovenfor beskrevne, avancerede udgave af Assistant er stadig under udvikling hos Google, men allerede i år kan danskerne få lov at opleve en mere samtale-kyndig Assistant, end resten af verden har været præsenteret for indtil videre. Når assistenten lander på danske smartphones vil det f.eks. ikke være nødvendigt at sige »Okay Google« foran alle stemmekommandoerne.

I stedet kan Assistant forstå sammenhænge, sådan at du kan følge op med et spørgsmål med det samme. Du kan altså for eksempel spørge: »Hey Google, hvem vandt landskampen igår?« og når du har fået svaret, kan du følge op med »Hvad blev slutresultatet?«. Som noget nyt vil Assistant dog også kunne tage imod to kommandoer på en gang, så du også bare kan spørge »Hvad blev slutresultatet i landskampen igår, og hvem scorede det afgørende mål?«.

Assistant skulle i øvrigt allerede vide, hvilken sport, du mener, baseret på dine tidligere forespørgsler.