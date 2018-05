Google vil farvelægge dine gamle fotografier i sort/hvid Kunstig intelligens skal derudover også hjælpe dig med at skrive e-mails og finde vej via nye funktioner, der lander på iOS og Android i de kommende måneder.

Har du nogensinde tænkt på, hvordan dine bedsteforældre eller oldeforældre så ud, da de var unge? Du har muligvis et indtryk fra de sort/hvide billeder, du har arvet fra dem. Men indtrykket er kun halvt, for billederne er jo ikke i farver. Men det kan Google måske hjælpe dig med at lave om på i fremtiden.

Gætter virkelighedens farver

Selve papirfotoet vil naturligvis blive ved med at være i sort/hvid, men en kommende funktion i Google Photos-app’en kan farvelægge sort/hvide billeder, når du digitaliserer dem og lægger dem ind på din computer eller smartphone.

Googles kunstige intelligens bruger erfaringer fra andre billeder og kendskabet til at græs som regel er grønt og en skyfri himmel som regel er blå, til at gætte sig frem til farverne på billedet. Det er ikke sikkert, det bliver helt som i virkeligheden, men på den anden side: Hvordan vil du nogensinde kunne tjekke farvernes korrekthed?

Google Photos’ dybere integration med kunstig intelligens betyder også, at det bliver nemmere at dele billeder med andre. App’en kan i visse tilfælde gætte, hvem der er på billedet, og derefter spørge dig, om den skal dele billedet med personen via nettet. Den kunstige intelligens hjælper dig også med at gøre billedets kvalitet bedre ved at anbefale, hvordan du bedste redigerer fotoet og justerer farverne.

Alt dette kommer samtidigt med, at Google Lens langsomt er ved at blive bredt ud til Android-brugere. Lens er Googles teknologi til at genkende ting i billeder, og den er nu så god, at du kan tage et billede af et dokument og lade Google analysere teksten deri. Derefter kan teksten kopieres direkte over i et dokument i f.eks. Word-app’en.

Afslutter dine sætninger

Disse funktioner er blot nogle af de mange nyheder indenfor kunstig intelligens, som Google har præsenteret under deres udviklerkonference, I/O, i denne uge. I år har Google gjort en hel del for at få deres kunstige intelligens til at hjælpe brugeren i dagligdagen igennem apps på Android, men også i Google-apps til iPhone eller andre platforme.

Det gælder f.eks. Gmail, der snart får en funktion ombord, der kan lette opgaven, når du skal skrive en e-mail. Ligesom, når du skriver en besked på din smartphone, vil Gmail på et tidspunkt i den nære fremtid begynde at foreslå de næste ord, den tror, du vil skrive. Ordene dukker op i gråtoner direkte i e-mailen som forslag, mens du skriver, og hvis Gmail har gættet rigtigt, behøver du bare trykke på en enkelt tast for at få hele sætningen skrevet ud.

Googles kunstige intelligens, eller AI, kommer også til at hjælpe dig i Google Maps, hvor den vil bruge telefonens kamera på en smart måde. Når du f.eks. skal finde rundt til fods i en ny by, kan det nogle gange være svært at finde ud af, hvilken retning, du skal starte med at gå i.

En ny funktion på vej til Google Maps viser dig dog, hvilke bygninger, du skal se foran dig for at vende rigtigt i forhold til kortet (der stadig vises nederst i billedet). Derudover vil Google nu også gøre anbefalinger af spisesteder, barer, caféer og så videre meget mere personlige, når du bruger Google Maps. Du vil i højere grad få vist steder, der passer til dine interesser.