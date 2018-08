Samsungs Note 9 er en kraftkarl med lang levetid og maser af plads Verdens største smartphone-producent har netop annonceret deres seneste indspark i deres Note-serie, der består af de såkaldte ’phablet’-smartphones.

Med undtagelse af Apple annoncerer stort set alle de store smartphone-producenter deres nye topmodeller i foråret. Til efteråret, kort før Apple kommer med sine nye iPhones, lancerer de samme store smartphone-producenter så nyheder i den såkaldte ’phablet’-kategori, altså smartphones, der næsten er på størrelse med en tablet. Og sådan én har Samsung netop annonceret.

Brug pennen som fjernbetjening

Verdens største smartphone-producent er klar med nummer 9 i deres Note-serie, der siden starten har været kendetegnet ved muligheden for at kunne skrive på skærmen med en pen. Og netop pennen er faktisk i fokus på den nye GALAXY Note 9.

I stedet for blot at være et dødt stykke plastik, er pennen nu forbundet med selve smartphonen. Det betyder, at du f.eks. kan bruge den til at fjernstyre forskellige funktioner på Note 9. Det kunne f.eks. være at tage bruge knappen på pennen som fjern-udløser til kameraet, sådan at det bliver lidt mindre akavet at få et godt billede i hus.

Pennen kan også bruges som fjernbetjening til præsentationer, når den næste slide skal klikkes frem. De fleste forbinder næppe smartphonen med muligheden for at køre f.eks. PowerPoint-præsentationer, men ikke desto mindre kan Note 9 faktisk erstatte en computer i den henseende.

Ud over, at PowerPoint faktisk findes til Android, som Note 9 kører med, så har Samsung nu lavet en forsimpling af Note-seriens DeX-system, der gør sidstnævnte endnu mere brugbart. DeX er en indbygget platform i Note-smartphones, der laver dem om til små computere, når de kobles til en skærm, en mus og et tastatur.

Smartphone og computer i ét

’Det sidste har man hidtil skullet gøre via en speciel docking-station, men nu kan det i stedet gøres så simpelt som at sætte skærmen til Note 9 med et HDMI-stik. Derefter skal du blot koble mus og tastatur til via Bluetooth, og så kan Note 9 bruges som en lille computer.

Som smartphone betragtet er Note 9 lidt af en kraftkarl. Den er stor og muskuløs med en skærm på 6,4 tommer, der med undtagelse af to tynde bræmmer i toppen og bunden går næsten helt ud til kanten. Store og muskuløse mennesker kan dermed også få plads til de store og muskuløse fingre, når de skal bruge skærm-tastaturet.

Derudover er der også masser af muskler under overfladen på Note 9. Den har den samme CPU som der sidder i GALAXY S9, der kom i foråret, men Samsung har skruet på den ombordværende software, så Note 9s ydeevne faktisk skulle være lidt bedre end forårsmodellen. Først og fremmest har CPU’en enten 6GB eller 8GB RAM at lege med.

Vandkøling

Men Samsung har også sikret sig, at CPU’en ikke er nødt til at skrue ned for denne ydeevne, fordi den bliver for varm. Her har Samsungs designere brugt en metode, der ellers mest er kendt fra selvbygger-computere i gamingverdenen. De har simpelthen bygget vandkøling ind i telefonen.

Det er dog ikke sådan, at der er store mængder vand til stede i ’Water Carbon Cooling’, som systemet hedder, og det er naturligvis lukket sikkert inde sammen med CPU’en. Men det skulle være nok til at du kan spille det populære ’Fortnite’-spil hele natten uden at telefonen bukker under for presset.

Selv om der er vand inde i Note 9, er den ligesom Samsungs andre topmodeller sikret mod vand udefra. Note 9 er IP68-certificeret mod vand og støv, hvilket betyder at den kan ligge en halv time på 1,5 meters dybde i ferskvand uden at tage skade. En tur i en fyldt håndvask eller ude i regnen betyder altså ingenting.

Kameraet sladrer om lukkede øjne

Ligesom med CPU’en har Note 9 arvet GALAXY S9s kamera bagpå. Det er et dobbeltkamera med to 12-megapixels sensorer, der hver især har en blændetal på f/1.5 og f/2.4, og dermed mulighed for bedre zoom og fokusindstillinger.