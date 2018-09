»OK Google«: Nu er den første rigtige, virtuelle assistent på dansk kommet Foreløbig kan du bruge smartphonen til at styre alt fra musik til intelligente pærer i hjemmet og få de seneste informationer læst op. Til efteråret kan du også gøre det via intelligente højttalere.

Google har netop vundet kapløbet om at lancere den første, rigtige virtuelle assistent på dansk. Jovist, Apples Siri har kunnet dansk længe, men Apple har først fået omdannet Siri til en rigtig, kunstig intelligens for nylig, og disse funktioner er foreløbig kun lanceret i de store markeder. Og selv om Amazons Alexa kan bruges i Danmark, skal det ske på engelsk.

Genkender danske film- og musiktitler

Med lanceringen af Google Assistant – der på dansk blot hedder Assistent – har Google altså fået en såkaldt first mover-fordel i Danmark. Det betyder, at danskerne kan nå at vænne sig til Assistent, før Amazon og Apple for alvor får lanceret danske versioner af deres assistenter med kunstige intelligens.

Den halvdel af befolkningen, der bruger Android-smartphones, får Assistent om bord ganske automatisk, hvis deres telefoner er af relativt nyere dato. I de fleste tilfælde vil disse brugere kunne aktivere assistenten ved at holde ’Home’-knappen inde eller blot sige »OK Google«. Apple-fans kan også få Assistent på deres iPhones som en app, der således skal startes, før assistenten kan bruges.

Når den først er aktiveret, kan Assistent respondere på talekommandoer fra brugeren ved at udføre opgaver via Internettet eller over hjemmets trådløse netværk. Efter en opsætningsproces kan du f.eks. blot sige »OK Google, sluk lyset« for at få Assistent til at slukke for de intelligente pærer i dine lamper.

Assistent kan også via simple talekommandoer styre musikken på Spotify eller starte Netflix på tv’et, hvis sidstnævnte understøtter Googles kunstige intelligens-teknologi. Fordelen ved, at Assistent nu fungerer på dansk, er, at den forstår danske musikernavne eller titler på danske film eller sange. Men den forstår også stadig, hvis du gerne vil finde noget på engelsk.

Informations-orakel

Hvis du er typen, der ofte skifter mellem engelsk og dansk, kan Assistent sættes op til at forstå to sprog, så du kan skiftevis tale engelsk og dansk med den. På dansk kan Assistent kun bruges med en kvindestemme, mens der er et større udvalg af stemmer til rådighed i den engelske version.

Ud over styring af f.eks. indhold som musik og film samt intelligente enheder i hjemmet, er Assistent primært lidt af et informations-orakel. Den kan give dig de seneste sports-resultater, eller du kan spørge den om specifikke begivenheder i nyhederne. Du kan også bede den komme med informationer om noget, du normalt ville slå op på Wikipedia.

Du kan også diktere og sende SMS’er eller starte et telefonopkald via Assistent. Den integrerer sig dybt i Googles egne apps, og det betyder, at det bliver nemmere at bruge Google Maps, når du ud over at nå frem til din destination også gerne vil finde en tankstation eller en restaurant på vejen – og du har rattet mellem hænderne. Assistent arbejder tæt sammen med Googles interface til brug af Android i bilen, Android Auto, sådan at du også på denne platform kan bruge stemmen til at skifte rundt mellem apps.