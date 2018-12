Samsung lancerer 5G-telefon til foråret Den sydkoreanske elektronikgigant har nu bekræftet, at den kommende GALAXY S10 bliver tilgængelig i en 5G-version.

Når Samsung til foråret lancerer sin næste topmodel, GALAXY S10, bliver det blandt andet i en version, der er klar til fremtidens 5G-mobilnetværk. Det har firmaet nu bekræftet efter flere måneder med rygter om det samme.

Hurtigere og bedre kvalitet

5G-mobiltelefoni er efterfølgeren til 4G, der er baseret på den såkaldte LTE-teknologi. Det er den teknologi, der gør det muligt for dig at gå hurtigt på nettet fra din smartphone idag, og f.eks. foretage videoopkald i god kvalitet. Men 5G er meget hurtigere.

Da TDC i maj målte hastigheden på deres danske 5G-forsøgsnetværk, nåede de op på 1,9 Gigabit i sekundet. Det er 65 gange så hurtigt som TDCs nuværende gennemsnitshastighed på 4G. På sigt kan 5G dog rent teoretisk blive over 1.000 gange hurtigere end 4G. Det betyder et stort kvalitetsløft i alt fra samtalekvalitet til video- og musikstreaming og hvordan virtuelle assistenter fungerer på telefonerne.

Eksistensen af en 5G-smartphone fra Samsung blev først bekræftet hen over weekenden, hvor flere sydkoreanske teleselskaber officielt åbnede deres nye 5G-netværk til mobildata. I den forbindelse foretog direktøren for SK Telecom, Park Jung-ho, et videoopkald via 5G-netværket. Det gjorde han fra en tidlig 5G-version af Samsungs næste topmodel.

Men nu har Samsung så yderligere blevet bekræftet, at de vil lancere en 5G-version af GALAXY S10 i USA i første halvdel af 2019. Det sker i samarbejde med det amerikanske teleselskab Verizon. Måden, 5G-telefoni fungerer på betyder dog, at der ikke er noget teknisk til hinder for, at en sådan en telefon også kan lanceres i Europa. Samsung plejer netop at lancere deres topmodeller globalt.

Udbredes i 2020

Disse lanceringer sker som regel i forbindelse med de såkaldte ’Unpacked’-events, hvoraf forårsudgaven typisk finder sted på nogenlunde samme tidspunkt som åbningen af mobiltelefoni-messen MWC i Barcelona. I 2019 begynder denne messe 25. februar, så alt tyder på, at det bliver deromkring, Samsung viser sin første 5G-telefon frem for offentligheden.

Samsung bliver således en del af en bølge af 5G-telefoner, der forventes lanceret i første halvdel af 2019 fra de store producenter i Sydkorea og Kina. Såvel LG, Huawei som Xiaomi og OnePlus er i flere teknologimedier blevet spået til at lancere 5G-telefoner i de kommende måneder.

Men selv om du skulle få fingre i en 5G-udgave af Samsungs topmodel til foråret, vil du dog næppe kunne bruge dens 5G-funktionalitet lige med det samme. Det er planen, at 5G-netværk både i Danmark og globalt skal aktiveres så småt i 2019, mens den helt store udrulning begynder i 2020. Af samme grund forventes Apple først at lancere en iPhone med 5G i efteråret 2020.

Før udrulningen kan begynde i Danmark skal Energistyrelsen dog først afholde en auktion, hvor teleselskaberne byder på rettighederne til at anvende de radiofrekvenser, 5G kræver. Auktionen skulle have været skudt igang 25. september, men i sidste øjeblik aflyste Energistyrelsen auktionen og har endnu ikke sat en ny dato.