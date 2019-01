I 2019 bliver dit tv til et omvendt rullegardin eller et nyt tapet – hvis du har råd til det

En fladskærm er først virkelig flad, når den kan klistres op på væggen som en bane tapet eller rulles sammen i en kasse. Begge dele er nu blevet til virkelighed og mindst én af disse to skærm-nyheder dukker op i butikkerne, inden året er omme.

TV rulles ned i soundbar

Der er CES-messe i Las Vegas, og det betyder præsentationer af alt det nye, som teknologiproducenterne gerne vil stoppe ind i vore hjem over det kommende års tid. Som vanligt har de store tv-fabrikanter benyttet lejligheden til at vise nogle nyheder frem, hvis ankomster enten er lige på trapperne eller lidt længere ude i fremtiden. De to sydkoreanske giganter LG og Samsung ligger endnu engang forrest i feltet.

Ved sidste års CES-messe fik LG mange til at spærre øjnene op, da de fremviste et futuristisk tv-koncept, hvor selve skærmen automatisk kunne rulle sig sammen og pakke sig selv ned i en aflang kasse. I år har LG overrasket ved at afsløre, at det futuristiske tv allerede kommer på markedet i år. Det vil kunne købes i en 65-tommers version på den anden side af sommeren. Prisen er endnu ikke afsløret, men det bliver næppe noget billigt tv.

I den færdige version hedder tv’et LG SIGNATURE OLED TV R – det sidste R står for »rollable«. Når tv’et er slukket fremstår det blot som en aflang kasse med indbyggede højttalere, eller en slags soundbar i overstørrelse, om man vil. Når tv’et så tændes, rejser skærmen sig op fra dens sammenrullede tilstand via revnen i boksens top.

Dansk design

Skærmen behøver ikke blive rullet helt ud. Hvis tv’et blot skal bruges til at afspille musik, er det kun en tredjedel af skærmen, der stikker op fra højttaler-kassen. På den synlige del af skærmen vises så forskellige informationer som sangtitel og kunstner, samt feks. tid og dato.

Når LG-tv’et hedder SIGNATURE, er det fordi det indgår i LGs mest design-orienterede produktserie, hvor det sydkoreanske firma blandt andet samarbejder en del med B&O. I dette tilfælde er det dog et andet dansk firma, Kvadrat of Denmark, der er involveret. De har nemlig leveret selve kassens design med de børstede aluminiumsprofiler og stilrene frontstof.

Samsung har dog også præsenteret nyheder på tv-fronten, der vakte opsigt en del opsigt. Firmaet er igang med at udvikle tv-skærme baseret på en ny teknologi, de kalder for MicroLED. Princippet er det samme på OLED-skærme, altså at skærmen består af en masse lysdioder, der lyser individuelt. Dette står i modsætning til hvad der stadig er den mest udbredte teknologi i fladskærms-tv’er, hvor et LCD-panel belyses bagfra.

Selvbygger-tv

Det nye ved MicroLED er - som navnet antyder – at lysdioderne er meget mindre end på OLED, og at der derfor kan stoppes flere af dem ind i skærmen. Det giver mulighed for at vise en endnu højere detaljegrad. Men de små lysdioder har også en anden fordel: De kan gøre fladskærmene endnu fladere.

Samsung viste på CES et koncept frem, hvor MicroLED-skærme kunne sættes direkte op på væggen og kun stikke få millimeter ud fra den. Firmaet fremviste allerede teknologien sidste år i form af en stor videovæg, og Samsung gør også p.t. forsøg med at implementere skærmene i biografer. Det nye i år var dog, at disse skærme nu er modulære.