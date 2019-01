Denne glaslampe er også en højttaler

En gennemgående trend i forbrugerelektronik lige nu er at gøre teknologien så usynlig som mulig. Og hvis det ikke kan lade sig gøre, så i det mindste dekorativ nok til at have stående fremme. En ny glaslampe fra Sony opnår begge dele ved at musikken spille som vibrationer i glasset, der sendes 360 grader rundt i lokalet.

Retro-look med ny teknologi

Højttalerlampen har modelnavnet LSPX-52, men vil sikkert få øgenavnet ’petroleumslampen’ temmelig hurtigt. Den er nemlig designet lidt i en retro-stil og ligner en gammeldags petroleumslampe med et aflangt, vertikalt glasrør i toppen, ovenpå en metalbase.

Og ligesom på en petroleumslampe kommer lyset fra en kilde inde i røret. Men det er langt fra glassets eneste formål. Ud over at være en lyskilde er nemlig glasrøret også samtidig en lydkilde. Glasrøret består af akrylharpiks og fungerer simpelthen som en højttaler, der sender lyd ud i hele lokalet.

Sony har i nogle år eksperimenteret med at bruge glas til at frembringe lyd. Selvom det aldrig bliver en lydkvalitet, der kan få hifi-entusiasters arme i vejret, er Sony lykkedes med at bruge glas som lydfrembringer på et niveau, hvor kvaliteten kan konkurrere med små, trådløse Bluetooth-højttalere.

Det har den japanske teknologi-gigant blandt andet gjort på tv-modeller, hvor selve glasset forrest på skærmen samtidigt fungerer som tv’ets højttaler. De har også tidligere præsenteret prototyper på glaslamper, der kunne det samme. LSPX-52 er dog den første af sin slags, der forventes at lande i danske butikker.

Til det intelligente hjem

Lampen er blevet vist frem på forbrugerelektronik-messen CES, som i denne uge foregår i Las Vegas. Helt konkret opstår lyden ved, at lampens bund sender vibrationer op i glasrøret og danner lydbølger, der derfra sendes ud i lokalet. På grund af glasrørets form sker det i nærmest alle retninger samtidigt, så man får den samme lytteoplevelse, uanset hvor man befinder sig i forhold til lampen.

Ud over den særprægede måde at generere lyd på, kan LSPX-52 tænkes som en helt almindelig, trådløs højttaler indbygget i en lampe. Den kan naturligvis ikke rent faktisk køre på petroleum, men har et indbygget batteri, der giver 8 timers afspilning af musik på en fuld opladning. Den har Bluetooth ombord, samt NFC til hurtig parring mellem lampen og f.eks. en smartphone.

D erudover har den naturligvis også Wifi, så den kan forbindes og bruges sammen med husets øvrige trådløse dimser og dermed styres i en smarthjems-opsætning. Endelig har den også Spotify Connect, så du kan sende musik til lampen direkte fra Spotify-app’en. Den forventes at lande i butikkerne til maj, men prisen er endnu ikke afsløret.