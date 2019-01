Googles Assistent får tolkefunktion på dansk

Det vakte en del opsigt, da Google for et par år tilbage demonstrerede en funktion, hvor deres virtuelle assistent kunne oversætte samtaler mellem to forskellige sprog – direkte på din smartphone. Indtil nu har funktionen kun virket med ganske få sprog, men i forbindelse med en relancering af tolkefunktionen bliver dansk også en mulighed sammen med 26 andre sprog.

En tolk i lommen

’Google Assistant Interpreter’ er det officielle navn på funktionen, der fungerer som en robot-tolk. Du kan tale dansk til den, hvorefter den gentager f.eks. på japansk, hvad du sagde. En japaner, du forsøger at tale med, kan give et svar på sit eget sprog, som du så får oversat til dansk.

Fordi det er Assistent, der forestår tolkningen, kommer funktionen på sigt til at kunne findes i alle enheder, der kan håndtere Googles virtuelle hjælper. Det betyder, at f.eks. smartphones kan bruges som mellemled i samtaler, når du rejser i lande, hvor der er sprogbarrierer til stede, og der er naturligvis også en del situationer, hvor tolken kan bruges i det internationale erhvervsliv.

Hvis Assistent-tolken bruges i en enhed med en skærm, såsom f.eks. en smartphone, en tablet eller en af Googles såkaldte Hub-enheder, vises teksten også på skærmen, så der er flere måder at kommunikere budskabet på.

Netop den førnævnte Home Hub, der endnu ikke fås i Danmark, er nærmest bare en tablet dedikeret til Google Assistent, som f.eks. kan stå på disken i en hotelreception eller i en butik. På den måde kan fremmedsprogede kunder tale med personen bag disken, selv hvis der er en stor sprogbarriere i vejen. Hvis det altså virker ordentligt.

Skaldyr blev til sand

Det amerikanske techmedie The Verge testede netop funktionen i en hotelreception, da den blev annonceret officielt i sidste uge under forbrugerelektronikmessen CES i Las Vegas. I testen talte The Verges udsendte kinesisk til en Google Home Hub, der så oversatte til engelsk til ære for receptionisten.

Den fik fat i det meste, men da The Verge-journalisten spurgte efter casinoer og restauranter i nærheden, var det kun restauranterne der kom med over på engelsk, og journalistens skaldyrsallergi blev til overfølsomhed overfor sand. Dertil kommer, at Assistenten bruger mindst et par sekunder på at tænke over oversættelsen, hvilket kan give nogle unaturlige pauser.

Det sidste er, som mange af Google Assistent-funktionerne afhængig af, hvor god Internet-forbindelsen er. Såvel taleforståelsen som oversættelsen foregår i skyen, på Google-servere, der står langt væk. Hvis den mobile dataforbindelse er dårlig, kan oversættelsen således blive lige så dårlig, men kan på den anden side også blive meget bedre med tiden, efterhånden som Google får finpudset teknologien og de mobile dataforbindelser bliver hurtigere, f.eks. når 5G-mobildata bliver udbredt til næste år.

På vej til Google Home

Den nye tolkefunktion er allerede ved at blive rullet ud til den førnævnte Google Home Hub. I løbet af de næste uger vil den så komme til Google Home-højttalerne, der ifølge repræsentanter for var et af årets store julegavehits i Danmark og derfor nu står mange hjem. Frederik Danvig fra Elgiganten har f.eks. tidligere fortalt Politiken, at kæden har solgt »i titusindvis« af Home-højttalerne alene i december måned.

Oprindeligt blev tolkefunktionen lanceret til de øretelefoner, som hører til Googles smartphone-serie, Pixel. Her kunne Assistent oversætte fra et udvalg af fremmede sprog direkte i brugerens øre, og vedkommende kunne så få sit svar oversat tilbage til det fremmede sprog via en Pixel-telefon.

I oktober sidste år meddelte Google så, at funktionen var på vej til alle øretelefoner, der understøtter Assistent, og det bør altså også virke, når understøttelsen af oversættelse til dansk dukker op i løbet af de næste uger.