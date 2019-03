Sådan kan du se tv og film fra Apples nye streamingtjeneste til efteråret

Se video fra Amazon - men ikke fra Netflix

Det er vigtigt at understrege, at den nye Apple TV-app er gratis at downloade, men hvis du vil have Apple TV+-tjenesten med, skal du til lommerne. Apple har endnu ikke annonceret den danske pris på tjenesten endnu, og har heller ikke endeligt bekræftet, at Danmark er blandt de 100 lande, hvor tjenesten åbner. At der åbnes i så mange lande på en gang er dog en indikation af, at Danmark formentlig er med i den første runde af territorier, der får adgang til tjenesten.

Apple TV-app’en har hidtil levet en stille tilværelse, især i Danmark. Det skyldes, at app’en oprindeligt blot var et sted, hvor Apple-brugere kunne samle adgangen til flere eksterne tv-apps, de abonnerede på (i stil med HBO Nordic). Men i den nye version er det både meningen, at du kan se dit iTunes-indhold, streame videoer fra Apple TV+ og få adgang til andre betalingstjenester som f.eks. HBO Nordic og Viaplay.

Apple vil endda tilbyde abonnementer på disse tjenester billigere gennem Apple TV-appen, end du kan købe dem selv. Det er endnu ikke offentliggjort, hvilke tjenester, der bliver tilgængelige gennem app’en i Danmark, men i USA vil Apple f.eks. tilbyde et HBO-abonnement for 30% af den pris, du betaler, hvis du køber abonnementet udenfor Apple TV-app’en.

Ifølge Apple vil du også kunne se indhold fra Amazons streamingtjeneste Prime Video via Apple TV-app’en, mens andre konkurrenter som Netflix og Googles YouTube Premium-tjeneste foreløbig er holdt udenfor. Hvilke kanaler og tjenester, der udbydes i Danmark ad denne vej, bliver offentliggjort senere på året.