Huaweis nye topmodel flytter grænserne for smartphone-fotografi

Det franskejede webmedie DxOMark har gjort det til deres speciale at teste kvaliteten af kameralinser, digitalkameraer og de kameraer, der sidder i smartphones. Da Samsungs Galaxy S10+ blev lanceret for blot få uger siden, lagde den sig ind på en delt førsteplads sammen med Huaweis to flagskibstelefoner, P20 Pro og Mate 20 Pro. Men nu er alle tre blevet skubbet et ekstra hak ned på listen.

De bedste smartphone-fotos

Ny på førstepladsen er i stedet Huaweis nyeste topmodel, P30 Pro, der sammen med resten af P30-serien blev præsenteret for det øvrige verdenspublikum i Paris tirsdag eftermiddag. Huawei starter dermed sit smartphone-år med opbakning til deres strategi om at satse på kameraerne som det vigtigste element i deres telefoner.

Det kommer efter en omblæst periode for firmaet, hvor deres økonomidirektør blev arresteret i Canada, mistænkt for medvirken til industrispionage, og hvor firmaer i adskillige lande, inklusive Danmark, droppede Huawei som leverandør af netværksudstyr til bl.a. det kommende 5G-mobilnetværk.

Når man kigger på P30-seriens specifikationer, er der ingen tvivl om at Huawei forsøger at skubbe til grænserne for, hvor gode billeder, du kan tage med en smartphone. Der sidder fire kameraer bagpå topmodellen P30 Pro i en konfiguration, der også kan findes i andre smartphones, som f.eks. Samsungs S10+.

Konfigurationen består af et hovedkamera i stil med det vidvinkel-kamera, der sidder på alle smartphones, samt to kameraer udstyret med henholdsvis telefoto- og supervidvinkel-linser, ucviklet i samarbejde med Leica.

Zooooooom

Det fjerde kamera er en sensor, der primært bruges til at måle afstande med, sådan at den indbyggede software for eksempel kan beregne, hvor sløret, baggrunden skal være ved portrætfotos med kort dybdefokus. Den sidstnævnte sensor¬ er sparet væk på P30 Pros lillebror, der blot hedder P30. Det begrænser den sidstnævntes foto-muligheder en del.

Hovedkameraet har en sensor på hele 40 megapixel, hvilket overgår, hvad man finder i mange semiprofessionelle, digitale spejlreflekskameraer. Den har en blændeåbning på f/1.6 og optisk billedstabilisering. Det sidste er ifølge Huawei aldrig set før i så stor en sensor, som den der sidder i P30 Pro.

Kameraet med supervidvinkel-linsen er på 20 megapixel og gør det muligt at få meget mere med af virkeligheden, når du trykker på udløseren. Men der, hvor P30 Pro for alvor flytter grænser, er telefoto-linsen. Den leverer op til 5x optisk zoom, hvilket heller ikke er set før i en smartphone. Normalt kræver den slags zoom et teleskop-objektiv, som der selvsagt ikke er plads til i en 8,4mm tynd smartphone.

Dette fysiske problem er Huawei imidlertid kommet uden om ved at benytte sig af, hvad de kalder »foldet« optik. Ved at sende lyset, der kommer ind gennem linsen ned igennem telefonens krop vertikalt og reflektere det ind i sensoren med spejle, kan P30 Pro skabe en optisk zoom-effekt uden en lang, fysisk linse.

Ingen udvidelser

Derudover skabes den optiske zoom ved at lade softwaren tage de tre første zoom-trin fra hovedkameraet og de næste to fra telefoto-kameraet og så kombinere dem med kunstig intelligens. Til sammen giver det en 5x optisk zoom, der endda kan kombineres med digital zoom, sådan at du i alt kan komme op på 10x hybrid-zoom, før det begynder at gå ud over billedkvaliteten.

Kameraerne bagpå kan optage video i 4K ved 30 frames i sekundet, fuld HD ved 60 frames i sekundet, men hvis du optager i den ’lille’ HD-opløsning, kan du komme helt op på 960 frames i sekundet, hvilket kan bruges til nogle ekstremt bløde slowmotion-effekter. Selfie-kameraet foran er ikke lige så avanceret som kameraerne bagpå, men er dog på 32 megapixel. Den sidder i et lille, dråbeformet hul i toppen af skærmen.

Det sidste betyder, at du kan levere en god billedkvalitet, når du videochatter via f.eks. Skype eller Facebook Messenger. Men til gengæld er der kun en simpel ansigtsgenkendelse via dette kamera, og ikke en mere sikker, avanceret ansigtsscanning, sådan som man kender det fra Samsungs Galaxy-smartphones og iPhone. Når du skal låse telefonen op eller bekræfte din identitet ved betaling, kan det også ske via fingeraftrykslæseren, der er bygget ind i skærmen, sådan som trenden foreskriver lige nu på de fleste Android-smartphones.