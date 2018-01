Rygterne svirrer i Silicon Valley og Hollywood: Vil Apple købe Netflix? Man taler om en overtagelse på chefgangene i de store Hollywood-studier og en amerikansk storbank peger også på en mulig handel. Finans-eksperterne er dog skeptiske.

Det ville være en af de største handler i tech-verdenen, hvis den blev til noget. Og den ville i givet fald kunne få store konsekvenser for alle Netflix-abonnenter på verdensplan. Både markedsanalytikere og cheferne i Hollywoods store studier taler nu om, at der er en vis sandsynlighed for, at Apple køber Netflix.

Vil slippe for skat

En højt placeret kilde hos et af Hollywoods allerstørste studier siger under betingelse af anonymitet til Politiken, at der i ledelsen diskuteres åbent om et Apple-opkøb af Netflix i en nær fremtid. Studierne lægger lige nu strategiske planer for, hvordan de skal reagere, hvis det sker.

Det kommer oven i en udmelding fra markedsanalytikerne hos den amerikanske storbank Citi, der lige efter nytår meldte ud, at de anslog chancerne for en Apple-overtagelse af Netflix til at være 40%. Det er en relativt høj sandsynlighed, taget i betragtning, at en sådan handel aldrig har været på tale før.

Argumentet fra såvel Citi som Hollywoods topchefer er, at Apple har 256 milliarder dollar liggende i markeder udenfor USA, som de ikke kan hive hjem uden at betale en masse skat af dem. Derfor laver de i stedet virksomhedsopkøb i de pågældende lande, som da de for nylig købte den britiske musikgenkendelses-tjeneste Shazam.

Forhindringer på Netflix’ vej

Netflix er en amerikansk virksomhed, men mange af de udenlandske Netflix-afdelinger er registreret som virksomheder lokalt og vil derfor kunne købes i de enkelte lande eller regioner. Der peges også på en del andre grunde til, at Netflix kunne være interessant for Apple.

Apple er f.eks. kommet sent i gang med at producere eget indhold i forhold til ærkekonkurrenten Google, der har stor succes med egne produktioner på YouTube. Et køb af Netflix ville med ét slag gøre dem til den stærkeste indholdsudbyder på markedet.

Derudover har Apple sat en milliard dollar til side til at få produceret eget indhold, som de endnu ikke har en etableret kanal til. De har iTunes, men den er endnu ikke sat op til abonnementsbaseret streaming. Det er Apple Music, men den er til gengæld, som navnet antyder, fokuseret på musik.

For Netflix’ vedkommende peges der på, at firmaet går en hård tid i møde. Fra 2019 forsvinder al Disney-indhold fra Netflix, efter underholdningsgiganten har opsagt sin aftale med streamingtjenesten. Det betyder også et farvel til de populære film og tv-serier i Star Wars- og Marvel-universet, og måske også indhold fra 21st Century Fox, hvis Disney får gennemført deres planlagt opkøb af dette selskab.

USAs nye netneutralitets-lov gør det derudover muligt for Internet-udbyderne at opkræve flere penge fra Netflix end tidligere, og det kan blive svært for Netflix at sende denne regning videre til abonnenterne, der i forvejen betaler en højere pris for Netflix end for mange, lignende tjenester.

Eksperterne tvivler

En del finans-eksperter er dog skeptiske. Karl Kaufman siger i en kommentar på Forbes.com, at »Det største opkøb, Apple nogensinde har foretaget, var Beats til tre milliarder dollar. Hvorfor skulle de bruge 75 milliarder dollar på at købe Netflix? Det ville blive set som et desperat træk og være stik imod firmaets tidligere filosofi.«

Også CNBCs finans-kommentator Eric Jackson mener, at prisen er for høj. Desuden skal man huske på at en af Netflix’ stiftere, Reed Hastings, stadig er deres CEO, siger han: »Stiftere, der samtidigt er topchefer, mener typisk, at deres firma har et enormt potentiale foran sig. Reed Hastings vil næppe overlevere nøglerne til bilen uden at tjene en masse på det.«

Skulle Apple overtage Netflix vil abonnenter på Apples tjenester formentlig få Netflix smidt oven i hatten og vice versa. Der vil formentlig også blive sat turbo på afviklingen af iTunes, som lige nu oplever et drastisk fald i antallet af købte downloads. Apple har historisk set et tæt samarbejde med Disney, så en overtagelse kan måske betyde en tilbagevenden af Disney-film til Netflix-platformen i en eller anden form.