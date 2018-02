Ny app kan gøre dig til porno-stjerne på nettet – helt ufrivilligt ’Deepfakes’ er videoer, hvor intetanende personer pludselig kan se sig selv i en pornofilm. Videoerne spreder sig lige nu med lynets hast på Internettet.

Selvom du aldrig nogensinde kunne finde på at være med i en pornofilm, kan det være, du kommer det alligevel. Helt uden at du nogensinde har stillet dig op nøgen foran et kamera. Avanceret kunstig intelligens- og video-software er nu faldet så meget i pris, at almindelige mennesker har råd til at købe dem. Og det har ført til en bølge af videoer, hvor der sættes nye ansigter på pornomodellers kroppe.

Kendte kvinders ansigter på ukendte kroppe

Fænomenet kaldes for ’Deepfakes’ efter navnet på en subreddit, der begyndte at sprede disse videoer for nylig. En subreddit er en diskussiongruppe på tjenesten Reddit, der er dedikeret til et særligt emne. ’Deepfakes’-subredditen voksede ud af en anden gruppe, Discord, der nu er nedlagt.

På ’Deepfakes’ deler brugere med tæft for videoredigering og brug af specialeffekt-software videoer, der helt realistisk sætter mennesker ind i situationer, de aldrig har været i fysisk. Der er videoer, der er ganske uskyldige og humoristiske, som en række videoer, hvor nogen har sat skuespilleren Nicholas Cage ind i klip fra film, han aldrig har været med i.

Men langt de fleste videoer er ren porno. Og ganske forudsigeligt er der tale om pornovideoer, hvor kendte menneskers ansigter er sat ind på pornomodellers kroppe. Falske pornovideoer med skuespillerinder som Scarlett Johansson, Emma Watson, Rooney Mara og Natalie Portman samt sangerinder som Taylor Swift og Ariana Grande kan nu findes på Reddit. Selv den tidligere præsidentfrue Michelle Obama er blevet pornostjerne i en deepfake-video.

Den slags ’Face Swap’-porno har længe eksisteret som stillbilleder fremstillet med programmer som Photoshop og spredt på nettet. Men teknologien har nu gjort det så let at lave videoerne på realistisk vis, at det kan gøres med en simpel app, kaldet FakeApp, som også er at finde på ’Deepfakes’-subreddit’en. Og så kan alle pludselig være med.

Myndighederne er magtesløse

Situationen er opstået, netop som myndigheder og organisationer verden over er begyndt at bekæmpe hævnporno, hvor videoer og billeder taget i privaten bliver delt på nettet for at ydmyge en person. Med denne teknologi kan hævnporno imidlertid antage helt nye dimensioner, eftersom offeret ikke engang behøver at have været nøgen foran en linse på noget tidspunkt.

I USA, hvor fænomenet er dukket op, er der ikke ret meget myndighederne kan gøre lige nu. Det siger Eric Goldman, der er juraprofessor ved Santa Clara University i tech-mekkaet Silicon Valley syd for San Francisco: »Den magiske tryllestav, der kan få videoer spredt på Internettet til at forsvinde, findes formentlig ikke«.

Goldman fortæller netmediet The Verge, at ofrene, der lægger ansigt til disse videoer, kun har et enkelt værktøj i den juridiske værktøjskasse: »Man kan forsøge sig med en æreskrænkelsessag, men disse er dyre og tager meget langt tid. Derudover kan et forbud være et brud på ytringsfriheden, med mindre, der er tale om børneporno eller visse former for opfordring til vold«.

Magasinet Wired, der også dækker ’Deepfakes’-fænomenet i stort omfang, skriver at civile søgsmål om videoernes overtrædelse af privatlivsrettigheder også kan være svære at gennemføre – i hvert fald i USA. »Det er svært at argumentere for, at dit privatliv er blevet krænket, når det ikke er din egen krop, der bliver vist frem.«