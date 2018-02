Nu bliver ’Deepfake’-porno forbudt på nettet Flere af nettets største sociale medier slår nu hårdt ned på de falske pornovideoer, der med teknologiens hjælp har fået kendte ansigter i hovedrollerne – ganske ufrivilligt.

Det bliver nu lidt sværere at få fat i de såkaldte ’Deepfake’-pornovideoer, der for nyligt begyndte at cirkulere rundt omkring på nettet.

’Deepfake’-videoerne er videoklip fra almindelige pornofilm, hvor modellernes ansigter er skiftet ud med kendte mennesker på et højt realismeniveau. Men nu siger sites som Reddit, Twitter og sågar et af nettets største porno-websites fra.

Michelle Obama og Taylor Swift med andres kroppe

At kendte mennesker pludselig kan se sig selv deltage i pornografiske situationer med ansigtet sat på en andens krop, er et resultat af teknologiens hastige udvikling. Fordi almindelige forbruger-computere nu er næsten lige så kraftige som professionelle, kan man med en videoeffekt-app som ’FakeApp’ selv sidde derhjemme og sætte andre ansigter på pornomodeller.

Det resulterede for nylig i, at diskussionsitet Reddit blev hjemsted for et væld af hjemmelavede videoer, hvor almindelige brugere havde sat kendte kvinder som Michelle Obama, Taylor Swift og Scarlett Johansson ind i videoer, de aldrig har været i nærheden af at indspille selv.

Reddit har dog nu slået ned på fænomenet og har skrevet ind i sine brugerbetingelser, at ’Deepfake’-videoer er forbudt på sitet. De har derudover også lukket ned for de kategoribaserede diskussions-fora, kaldet subreddits, hvor ’Deepfake’-videoerne huserede allermest. De har dog ikke lukket ned for fora, hvor der deles videoer og billeder af kendte mennesker, der sættes ind i mere stuerene videoer.

Diskussionssitet siger i en udmelding til pressen, at de »vil være et sted, hvor alle kan føle sig velkomne«. Reddits reaktion kommer dog efter Twitter, der var først ude med et forbud mod disse videoer. Twitter har i en udtalelse til websitet Motherboard sagt, at de er ifærd med at lukke alle Twitter-konti ned, der har lagt ’Deepfake’-videoer ud eller f.eks. linker åbent til dem.

Også forbudt på Pornhub

Twitters beslutning er afgørende, fordi den er baseret på de samme regler, som gælder for hævnporno. Tjenestens brugerbetingelser slår klart fast, at enhver form for deling af visuelt materiale med blot en lille grad af intimitet skal ske med tilladelse fra personen på billedet eller videoen.

Selv om der er tale om computergenererede versioner af de kendte mennesker, fortolker Twitter det alligevel som om, der er tale rigtige billeder af de pågældende personer. Ifølge flere medier er der enighed blandt juraeksperter om, at det kan være svært at gøre noget ved videoerne rent juridisk, så en fortolkning som Twitters kan danne præcedens for andre sociale medier.

Der er i skrivende stund ikke kommet officielle meldinger fra f.eks. Facebook eller Instagram om, hvordan de vil stille sig overfor ’Deepfake’-videoer, og der er gode chancer for at videoerne nu i stedet rykker over i nettets mørkere kroge, hvor andre ulovlige videoer også udveksles.

En trejde spiller på nettet, der dog også har taget afstand fra ’Deepfake’-videoerne er den gratis pornoside Pornhub. Til at begynde med bød de fænomenet velkommen ved at lave en særlig kategori, hvor videoerne kunne findes. Men siden er folkene bag kommet på andre tanker. Ligesom Twitter anser Pornhub videoerne som værende sexvideoer publiceret uden de medvirkendes tilladelse, hvilket de ikke ønsker at lægge platform til.