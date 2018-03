Eksperter: »Facebooks forretningsmodel er problemet, ikke Cambridge Analytica« Både akademikere og mediefolk i den amerikanske tech-verden peger nu på det problematiske i, at det var fuldkommen efter bogen, da 50 millioner menneskers personlige data blev suget ud af Facebook af Cambridge Analytica.

»I 2014, da Aleksandr Kogan indsamlede data fra 50 millioner Facebook-brugere, brød han ikke reglerne«.

Sådan skriver journalisten Lorenzo Franceschi-Bicchierai på vegne af det velansete tech-medie Motherboards redaktion.

Det sker i en artikel, hvor Motherboard melder sig under fanerne hos en gruppe tech-eksperter, der peger på Facebooks forretningsmodel som det virkelige problem i Cambridge Analytica-skandalen.

Forretningsmodellen får skylden

Lige nu eksploderer omtalen af sagen i medier verden over, og både politikere og mainstream-medier omtaler Cambridge Analyticas datahøst på Facebook som datatyveri og et brud på sikkerheden.

Men hos Motherboard mener de, at dette distraherer fra det egentlig problem, nemlig Facebooks egne metoder og regler, der gav Aleksandr Kogan adgang til dataene ganske lovligt.

Motherboard-redaktionens holdning er klar:

»Silicon Valleys giganter har bygget kæmpemaskiner, der indsamler data ind uden at der er sat nogle egentlige grænser for det. Det er det virkelige problem, og det bør vi tale om uden at kalde det et sikkerhedsbrud«.

Professor i informationsvidenskab ved UCLA, Sarah Roberts, er enig. Hun mener, at problemet ligger i data-økonomien som sådan.

»Tænk sig, der kan jo faktisk være ulemper ved dataindsamling i hidtil uset størrelse og hastighed«, hedder det lettere sarkastisk fra Roberts, der dog hurtigt bliver alvorlig igen: »...men i over ti år har foden ikke nærmet sig bremsepedalen, fordi de store indtægter var lidt for tillokkende«.

Roberts’ kollega Zeynep Tufecki fra University of North Carolina satte yderligere ord på situationen: »Hvis du bygger en kæmpe masseovervågnings-maskine, vil de data, den indsamler, blive både brugt og misbrugt på et tidspunkt...Brugerne vil ikke kunne give tilladelse på fornuftig vis, fordi det er umuligt at informere dem ordentligt«, skriver hun på Twitter.

»Ingen kodeord blev stjålet«

Allerede i 2012 advarede Tufecki i The New York Times om, at persondata fra sociale medier kunne blive brugt eller misbrugt i politiske kampagne-sammenhænge. Dengang var det som en kritik af Barack Obamas brug af lignende data i hans valgkampagner i 2008 og 2012.

Facebook benægtede selv fra starten, at der var tale om et sikkerhedsbrud. Det blogindlæg, hvor det blev meldt ud, at Facebook nu ville standse ethvert samarbejde med Cambridge Analytica og moderselskabet SCL, blev over weekenden opdateret med en melding fra Paul Grewal, der er en af Facebooks chefadvokater.

»At der skulle være tale om et sikkerhedsbrud er helt og aldeles forkert«, skriver Grewal, »Aleksandr Kogan bad om og fik adgang til informationer fra brugere, der valgte at tilmelde sig hans app, og alle, der var involveret, gav tilladelse hertil. Folk var klar over, at de overleverede deres informationer, ingen systemer blev infiltreret, og ingen kodeord eller følsomme personoplysninger blev hacket eller stjålet«.