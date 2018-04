Pas på, når du kigger efter søde kattevideoer: Dyreporno ligger frit fremme på YouTube Algoritmerne hos verdens største videosite har svært ved at opdage still-billeder indholdende mennesker, der har sex med dyr.

Når du drøner rundt på YouTube efter underholdende videoer med katte og hunde i sjove situationer, er dyreporno formentlig det sidste, du forventer at se. Ikke desto mindre kan du blive udsat for netop dette på videotjenesten. Og YouTubes teknologi har svært ved at gøre noget ved det.

Det er ikke fordi, der ligger lange videoer i HD-opløsning af mennesker, der har sex med dyr på den Google-ejede tjeneste. Problemet er faktisk still-billeder, nemlig de såkaldte thumbnails, der giver en forsmag på, hvad der gemmer sig bag video-linket.

Disse thumbnails ligger typisk ved siden af eller under selve video-vinduet på YouTube, klar til at linke dig videre til det næste klip. Bruger man bestemte søgeord på YouTube, kan man således støde på thumbnails, der viser kvinder i seksuelle situationer med hunde og heste.

Disse billeder eller små animationer bliver ikke sat under mikroskop på samme måde som selve videoerne gør, når YouTubes algoritmer tjekker for anstødeligt indhold i videoer, brugerne har lagt op. En YouTube-medarbejder har udtalt sig under betingelse af anonymitet til Buzzfeed, der har fundet adskillige eksempler på dyreporno, der ligger frit tilgængeligt på videotjenesten.

Medarbejderen, der netop arbejder med filtrering af stødende indhold siger, at problemet er YouTubes filtrerings-algoritmer. Disse er lavet til at gennemkigge videoer for indhold, der helst ikke skal ligge på sitet, som f.eks. porno. Men algoritmerne er kun i mindre grad rettet mod de thumbnails, der er tale om.

YouTube arbejder på sagen

De små billeder indeholder heller ikke lige så mange af de klassiske porno-kendetegn, som algoritmerne kan identificere, herunder fremhævet, nøgen menneskehud. I en officiel udtalelse siger en talsperson fra YouTube, at firmaet finder billederne »frastødende«, og at de »ikke hører hjemme« på siden.

Tjenesten siger også, at de »arbejder hårdt på at forhindre misbrug af platformen, hvilket inkluderer udvikling af bedre værktøjer til at opdage upassende og misvisende metadata og thumbnails, så disse kan blive fjernet hurtigt«.

Lignende svar er ofte blevet afgivet af store tech-firmaer, når fejl i deres algoritmer er blevet påpeget i medierne.

Ifølge Buzzfeed er der hele YouTube-kanaler, hvor videoer med dyreporno-thumbnails figurerer sammen med almindelige dyrevideoer og videoer rettet mod børn. Er uheldet ude, kan du altså rende ind i dyreporno, når du søger efter sjove videoer, der kan underholde de mindste. YouTube-kanalen med det relativt uskyldige navn ’Food Girl Dogs’ har næsten ikke andet end dyreporno-thumbnails ombord.

Der er p.t. ikke noget, du kan gøre for at forhindre, at du ved et uheld får navigeret dig frem til disse thumbnails, ud over at være forsigtig og tænke dig om. Men som YouTubes talsperson har lovet, så arbejdes der altså på sagen.