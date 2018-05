Facebook lukker 200 apps efter mistanke om misbrug Nye oplysninger fra det sociale medie peger i retning af massivt datamisbrug af hidtil usete dimensioner.

87 millioner mennesker lyder af meget. Det er det antal mennesker, der i følge Facebook har været mulige ofre for datamisbrug i Cambridge Analytica-skandalen. Men tallet kan i virkeligheden være langt højere. Op til 200 gange så højt.

Gennemtrevling af platformen

Facebook meldte ud mandag, at de midlertidigt har lukket omkring 200 apps ned, der mistænkes for datamisbrug. Disse Facebook-apps indhentede personlige data i strid med det sociale medies regler for dataindsamling. Disse apps benyttede sig bl.a. af de samme metoder, som Aleksandr Kogan brugte ved indsamling af data gennem app’en ’This is Your Digital Life’ i 2014 og siden gav datasættet videre til Cambridge Analytica.

Disse apps er blevet fundet og fjernet i forbindelse med den store gennemtrevling af platformen, som Facebook p.t. er i gang med. Facebooks stifter og topchef, Mark Zuckerberg, annoncerede undersøgelsen allerede 21. marts, da Cambridge Analytica-skandalen brød ud i lys lue.

Ime Archibong er Facebooks chef for produkt-partnerskaber, og er dermed ansvarlig for aftalerne med firmaer, der bruger Facebook til at samle data ind – for eksempel via Facebook-apps. Han skriver i et blogindlæg, at undersøgelsen foregår i to faser.

Først skal alle apps med adgang til større mængder Facebook-data identificeres. Alle og enhver kan frit lave apps til Facebook og via en såkaldt API få adgang til Facebooks brugerdata. Af samme årsag har Facebook ikke nødvendigvis helt styr på den store mængde af apps, der benytter sig af platformens indsamlede informationer om brugerne.

200 apps mistænkes for datamisbrug

I 2014 strammede Facebook imidlertid betingelserne for API-adgangen, hvilke data, der er tilgængelige, og hvordan dataene kan bruges efterfølgende. Derfor er det kun apps, der har haft adgang til store mængder data siden 2014, der bliver undersøgt ifølge Archibong.

Når en app er blevet identificeret som værende storforbruger af Facebook-brugerdata, går den over i undersøgelsens anden fase. Her går Facebooks undersøgere tættere på app’en og firmaet bag, udbeder sig mere information, foretager interviews og kan endda gå så langt som at møde op hos firmaet bag app’en for at tjekke, at informationerne er korrekte.

»Flere tusinde apps er blevet undersøgt og omkring 200 er foreløbig blevet suspenderet, indtil vi kan gå endnu mere i dybden og sikre os, at brugernes data ikke er blevet misbrugt«, skriver Ime Archibong. »Hvis der viser sig at være tale om datamisbrug, bliver app’en forment adgang til platformen, og vi lader brugerne det vide via en website«.

Den website, som Archibong hentyder til, er den side, hvor du lige nu primært kan se, om du har været offer i Cambridge Analytica-skandalen. I følge Archibong kan der altså kommer flere til, efterhånden som de 200 suspenderede apps bliver undersøgt.