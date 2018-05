99 kroner om måneden for videoindhold: YouTube vil udfordre Spotify og Netflix i Danmark På tirsdag lanceres videotjenestens nye betalingsudgave, YouTube Premium, der også er på vej til danske smartphones og computere.

Lige nu hedder den YouTube Red. Men det er kun indtil på tirsdag. Googles videotjeneste lancerede deres abonnementsversion i 2015 under dette navn, og her har du siden kunnet betale dig fra at slippe for reklamer. Oven i hatten kunne du få adgang til Googles Netflix-konkurrent, Google Play Music, og ikke mindst til de mange originale serier, som YouTube har produceret og lanceret over de sidste par år.

Reklamefri musik og eksklusive serier

Men alt dette er kun for folk, der bor i USA, Australien, New Zealand, Mexico eller Sydkorea. Det bliver der imidlertid nu lavet om på. Tjenesten vil nemlig skifte navn og samtidig blive lanceret i mange flere lande – og Danmark er med i bunken af lande, hvor der bliver åbnet for adgang. Det skriver YouTube på deres egen blog.

Fra på tirsdag kommer YouTube Red til at hedde YouTube Premium. Denne abonnementstjeneste består dels af reklamefri adgang til alle YouTube-videoer, inklusive de serier og film som YouTube eksklusivt har i deres katalog, dels af adgang til en ny musiktjeneste, YouTube Music.

Sidstnævnte kommer på sigt til at erstatte den nuværende Google Play Music, der er Googles konkurrent til musik-streamingtjenester som Spotify og Apple Music. Google har trods deres størrelse haft svært ved at konkurrere med netop de to musiktjenester, men siden YouTube er et ultrapopulært sted at lytte til musik ganske gratis, satser firmaet nu på, at især de unge vil kaste sig over det nye initiativ.

De unge har i det hele taget været i fokus på YouTubes originale videoindhold, der har hovedsagelig har bestået af reality-serier med folk, der allerede var stjerner på videotjenesten. Men der har også været fiktion iblandt, og lige nu hitter serien ’Cobra Kai’ stort i USA. Serien er en udløber af ’Karate Kid’-filmene, hvor Cobra Kai er en karate-skole, der er lidt mere aggressiv end nødvendigt.

Kommer »snart«

Når YouTube Premium fra på tirsdag således erstatter YouTube Red, får abonnenterne altså både en musikstreamingtjeneste og en slags Netflix-konkurrent for pengene, når de betaler. Prisen bliver på 12 dollar, eller cirka 75 kroner om måneden. I Danmark kommer der forskellige afgifter oven i, så den endelige pris bliver formentlig tættere på 99 kroner.

Du kan dog også vælge kun at abonnere på musiktjenesten. Det koster så 10 dollar, hvilket i Danmark formentlig vil være omkring 75 kroner, når afgifterne kommer oven i. Begge abonnenter giver i øvrigt også adgang til at downloade musik og videoer, så du kan se og lytte til dem, når du ikke er online.

Den officielle lanceringsdato for YouTube Premium er som nævnt på tirsdag, men det er ikke sikkert, at der åbnes for abonnementer i Danmark den dag. I den officielle udmelding fra YouTube hedder det, at Danmark får adgang til YouTube Premium »snart«.

Google har meddelt, at de ligeledes »snart« vil lancere deres ’Home’-højttalere i Danmark, samt den virtuelle assistent Google Assistant. Det kan derfor ikke udelukkes, at lanceringerne sker nogenlunde samtidigt. Google Play Music lukker heller ikke lige med det samme. Google vil i stedet lave en glidende overgang til den nye tjeneste, og ifølge tech-giganten kommer vi formentlig ind i 2019, før Google Play Music forsvinder.