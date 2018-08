Derfor ville Facebook have fat i bankernes kundedata Det sociale medie har haft travlt med at forklare, at det ikke handlede om de ville studere kundernes saldi og kontoudtog, men derimod give dem en bedre bankoplevelse.

Facebook har igen været nødsaget til at gå i forklarings-modus. Verdens største, sociale medie har endnu engang haft pressen og vrede brugere på nakken, efter det kom frem, at de havde bedt USA's største banker udlevere deres kunders personlige data.

Facebook nægter dog, at tingene skulle hænge sådan sammen. I virkeligheden handler det om, at firmaet vil gøre bankadgang nemmere for brugerne.

»Ikke sandt«

Det var Wall Street Journal, der først præsenterede nyheden om at Facebook havde spurgt amerikanske storbanker om de ville udlevere deres kunders personlige informationer. Ifølge avisen havde Facebook tilbudt de største banker i USA at binde Facebook-brugerne tættere til bankerne, hvis sidstnævnte ville udlevere informationer som kort-transaktioner og indeståender til det sociale medie.

Det sidste blev dog med det samme tilbagevist af en repræsentant fra Facebook, der udtalte til avisen, at der ikke blev »forespurgt på data om finansielle transaktioner«, og at eventuelt indhentede bankdata på ingen måde ville blive »brugt i annoncerings-øjemed eller noget lignende«. Repræsentanter for flere af bankerne udtalte i denne sammenhæng, at de aldrig ville gå på kompromis med kundernes privatliv.

Fordi bekymringen om Facebooks anvendelse af brugernes personlige informationer er taget til i de senere år, var det netop privatlivs-aspektet, der udgjorde spydspidsen af pressedækningen af Facebooks kontakt med bankerne. Opmærksomheden har nu fået Facebook til at forklare sig yderligere.

Til CNNMoney udtaler en Facebook-talsperson, at Wall Street Journal-historien simpelthen er forkert på den:

»Det er er ikke sandt, at vi lige nu aktivt beder finansintitutter udlevere data om finansielle transaktioner. Som mange andre firmaer med e-handelsaktiviteter er vi i partnerskab med banker og kreditkort-firmaer i gang med at udvikle tjenester med kundeservice-chat og styring af bankkonti«.

Chat med din bankkonto

Det er netop det sidste, der er formålet med Facebooks kontakt med bankerne. Den sociale medie-gigant er i gang med at udbygge mulighederne for at tilgå tredjeparts-tjenester online gennem sin messenger-app Facebook Messenger.

Idéen er, at du som kunde skal kunne bruge almindeligt sprog i Facebook Messenger til at forespørge på f.eks. din banksaldo. Et eksempel kunne være, at du blot skriver i messenger-vinduet: »Er der gået penge ind på min bankkonto?«, hvorefter en såkaldt chatbot tjekker med din bank for at se, om du har fået løn, og vender tilbage med saldoen.

»Det kan være bedre at chatte med en bank via Messenger end at skulle være på hold over telefonen«, siger Elizabeth Diana fra Facebook til Washington Post.

I USA har Facebook allerede lignende samarbejder i gang med PayPal og American Express. Kunderne skal dog aktivt tilvælge disse funktioner, før Facebook får adgang til dataene. Chatbot-strategien er en langsigtet plan for Facebook, der blev lanceret for flere år siden. Allerede i dag kan amerikanerne sætte adgang op til chatbots i Facebook Messenger, der kan fortælle dem om vejret eller tilbud i lokale butikker, ved at de blot spørger på den samme måde, som hvis de chattede med et menneske.

I USA kan de også overføre penge til en anden Facebook-bruger - lidt i stil med MobilePay - via Facebook Messenger. Amerikanerne kan sælge deres brugte sager og ordne betalingen via det sociale medie og købe varer direkte fra e-handelsbutikker, uden nogensinde at forlade Facebook.