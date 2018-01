Ejendomsmæglere dømt for ulovlig boykot af Boliga Flere store ejendomsmæglerkæder har for længst accepteret millionbøder for boykot af boligportalen Boliga. Nu er mæglernes brancheforening og EDC-Gruppen dømt til at betale bøde på godt 1,2 millioner.

Det var tænkt som et målrettet kvælningsforsøg, da de store ejendomsmæglerkæder anført af deres egen forening i 2009 besluttede at boykotte boligportalen Boliga.

I en koordineret aktion undlod mæglerne at give Boliga adgang til fotografier og annoncebilleder af de ejendomme, de skulle sælge for kunderne.

Millionbøder til mæglerkæder

På den måde blev boligannoncerne alene offentliggjort på mæglernes egen portal, Boligsiden.dk.

Manøvren blev opdaget, skarpt påtalt af konkurrencemyndighederne og anmeldt til bagmandspolitiet, der uddelte klækkelige bøder til en række af de store mæglerkæder i foråret 2016.

Men som de eneste undlod EDC-Gruppen og Dansk Ejendomsmæglerforening at acceptere millionbøderne.

Derfor blev de tiltalt af bagmandspolitiet, og nu er deres sag omsider afgjort i Københavns Byret.

Her blev det tirsdag middag slået fast, at også EDC-Gruppen og mæglernes forening gik langt ud over lovens rammer, da de besluttede sig for at boykotte Boliga.

Dansk Ejendomsmæglerforening straffes med en bøde på 250.000 kroner, mens EDC-Gruppen A/S straffes med en bøde på 1 million kroner, foruden betydelige sagsomkostninger.

»Dommen viser klart, at man i Danmark ikke accepterer at begrænse konkurrencen. Det er vi glade for«, siger Boligas direktør Frederik Rovsing, der nu håber, at ejendomsmæglerne retter ind og holder op med at lægge hindringer i vejen for portalens arbejde.

Mæglere udfordrer stadig Boliga

For ifølge direktøren er der nemlig stadig ejendomsmæglere, der tøver med at sende bolig-billeder videre til Boliga.

»Vi håber, at afgørelsen kan være med til at få de mæglere, som stadig ikke leverer billeder til Boliga, til at ændre deres holdning til glæde for deres kunder og for konkurrencen på boligmarkedet i Danmark«:

»Vi kan se, at der er mindre interesse for boligannoncer uden billeder. Så ejendomsmæglere, der ikke vil lade Boliga vise billeder, modarbejder jo direkte deres kunders muligheder for at få solgt boligen«.

»Vi kan godt undre os lidt over den form for mægler-logik«, siger Frederik Rovsing, der håber, at dommen vil være med til forbedre det fremtidige samarbejde.

Mere gennemskuelige bolighandler

Striden mellem mæglerne og Boliga blussede op i 2009, hvor Boliga blandt andet udbyggede sit site med oplysninger om de enkelte boligers liggetider, prisudvikling og endelige salgspriser.

Alt sammen data, der gjorde bolighandlerne mere gennemskuelige, men som ikke tidligere var tilgængelige på mæglernes egen boligportal. Det er det så blevet siden.

I marts 2016 accepterede fem af landets ejendomsmæglerkæder, blandt andre Home, DanBolig og Nybolig, at betale en samlet bøde på knap 12 millioner kroner for at have boykottet Boliga.dk.

Nu må EDC-Gruppen og Dansk ejendomsmæglerforenings betale deres del af bøderne.

Ejendomsmæglerforeningen vil først kommentere sagen når dommen er læst, lyder meldingen.