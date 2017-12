Børneminister, der selv er en curling-mor, vil have os alle til at tale om opdragelse Skoler har så store problemer med uopdragne børn, at børneminister Mai Mercado er klar med et nyt initiativ, der skal få forældre til at debattere børneopdragelse.

Børnemagt Børn er familiens nye magthavere. De afgør, hvad der skal på middagsbordet, og hvor sommerferien skal gå hen. Far og mor ordner huspligterne og er chauffører til skole, fodbold og svømning. Men handlerdet om børnenes magt eller forældrenes afmagt? Politiken har de seneste dage blandet andet skrevet om, hvorfor forældreskabet er så pokkers svært, og så har vi talt med en mor, der har været på forældrekursus.

Det havde været en hyggelig middag hjemme hos børne- og socialminister Mai Mercado (K), men nu var hendes 4½ årige søn færdig med at spise og begyndte at råbe og afbryde. De venner, som var på besøg, så skævt til drengen, og ministeren og hendes mand så på hinanden: Giver vi ham iPad’en og får fred, eller kræver vi, at han opfører sig ordentligt?

Og så er der fodboldtræningen. Sønnen er begyndt til fodbold, men efter to måneder har det mistet nyhedens interesse, og han gider ikke tage afsted. Presser de ham til at gå sæsonen ud, eller siger de, at han må prøve noget andet?

Opdragelsesdebatten Det indeholder ministerens initiativ: Ny viden om opdragelse: Eksisterende og ny viden skal samles og forældre og børns syn på opdragelse skal undersøges. Debat på de sociale medier: Fakta og videoer med dagligdagsdilemmaer skal debatteres og deles på sociale medier. Debatforum: Et forum af eksperter, meningsdannere og forældre bliver nedsat og skal deltage i debatten. Målet er, at Opdragelsesdebatten, som initiativet hedder, skal ramme bredt i forhold til geografi, familietype, socialt og økonomisk. Initiativet lanceres i januar 2018. Vis mere

Det er eksempler på et hverdagsdilemma i en moderne børnefamilie, som Mai Mercado kender fra sig selv, og det er dilemmaer som disse, ministeren vil have forældre til at diskutere.

Formålet er ikke at slå forældre oven i hovedet, for jeg anerkender, at børnefamilier er pressede, det kender jeg jo indefra. Og man kunne også sige til sådan en som mig, at jeg bare skulle få lært den unge at sidde stille. Børne- og socialminister Mai Mercado (K)

Hun er nemlig helt enig med danskerne, når et flertal i en ny holdningsundersøgelse fra Megafon tilkendegiver, at børn i dag har for meget magt, for lidt respekt for autoriteter og for få pligter.

Ministeren sætter en debat i gang

Til januar lancerer ministeren derfor ’Opdragelsesdebatten’, et større initiativ, der både skal samle viden om god opdragelse og få debatten om opdragelse i gang, blandt andet med små film af hverdagsdilemmaer på sociale medier.

»Formålet er ikke at slå forældre oven i hovedet, for jeg anerkender, at børnefamilier er pressede, det kender jeg jo indefra. Og man kunne også sige til sådan en som mig, at jeg bare skulle få lært den unge at sidde stille. Men børneopdragelsen har ikke kun betydning for min lille familie, men også for skolesystemet, og hvordan barnet senere bliver et dannet menneske«, siger ministeren, som begrundelse for, at hun som politiker sætter børneopdragelse på dagsordenen.

Hun henviser blandt andet til, at en ny rapport fra tænketanken DEA viser, at 7 ud af 10 skoleledere i landets 15 største kommuner vurderer, at der i en nulte klasse med 20 elever, i snit sidder tre, som ikke er rustede til at gå i skole. De mangler robusthed, har svært ved at indgå i fællesskaber og være vedholdende i leg og undervisning.

Ministeren ønsker, at debatten foregår på et oplyst grundlag, og hun vil derfor have kortlagt eksisterende og ny viden om god opdragelse.

»Der popper af og til ekstreme eksempler op«, siger ministeren og nævner forældre, som klagede over, at deres børn ikke kunne få et særligt sæt dyrekort til samlingen, forældre, der klagede over forholdene for deres børn på Roskilde Festivalen, eller et nyere eksempel, som ministeren har hørt om, hvor en overlæge søgte bolig til sin søn, der var færdiguddannet jurist, 27 år, og netop havde fået job i et ministerium.

»Det er løse eksempler og mavefornemmelser. Vi har brug for viden for at få en kvalificeret debat«, siger Mai Mercado.

Forældre har ansvaret

Hun peger på, at børnelivet i dag er afgørende forandre både af den teknologiske udvikling med for eksempel tablets, ligesom ændringer i familiemønstret.

»Tidligere boede man tættere, og der var en automatisk overlevering af gode råd og erfaringer mellen generationerne. I stedet er der i dag kommet en række fora, hvor man søger råd hos hinanden, ligesom undersøgelser viser, at vi i højere grad søger råd hos pædagoger og hos sundhedsplejersker. Der er mere usikkerhed, det kan jeg også mærke hos mig selv. Forældre søger efter gode idealer for opdragelse«, siger Mai Mercado.

Hvis skolerne har et problem med børn, som ikke kan sidde stille, hvorfor er det så forældrene, som skal løse det?