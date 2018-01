Beboere bliver snydt for frit tv-valg

Sådan får du dit frie tv-valg

Få svar på centrale spørgsmål

Kan jeg framelde mig den fælles tv-forsyning, hvis der i min lejekontrakt står, at jeg skal betale for tv?

Ja, du har ret til at framelde dig ordningen.

Hvordan framelder jeg mig?

Du skal kontakte udlejer og skriftligt anmode om at blive fritaget for at modtage den fælles tv-forsyning – eller direkte til tv-leverandøren.



Vær opmærksom på, at der kan være en overgangsordning, som skal sikre, at udlejer kan ændre sin aftale med tv-leverandøren, så udlejer ikke lider et økonomisk tab, når du framelder dig den fælles tv-forsyning.

Kan jeg selv vælge, hvilke tv-kanaler jeg vil have?

Loven giver dig mulighed for at blive fritaget for tv-forsyning fra den tv-leverandør, foreningen/udlejer har valgt. Loven sikrer ikke, at du kan vælge enkeltkanaler i stedet for pakker. Hvis du er utilfreds med pakkerne, kan du vælge at skifte leverandør.

Kan jeg få en bredbåndsforbindelse, selv om jeg ikke vil have tv?

Hvis din forening/udlejer giver dig mulighed for at få en bredbåndsforbindelse, så kan foreningen/udlejer ikke stoppe leveringen af bredbåndsforbindelsen, fordi du framelder dig tv-løsningen.

Undgår jeg helt at betale til den fælles programforsyning, eller skal jeg stadig betale noget?

Husstande skal kunne fritages for at betale til en fælles tv-forsyning. Men der er en række undtagelser, så du kan blive afkrævet betaling til f.eks. administration, vedligholdelse og lignende. Du må ikke afkræves betaling til en tv-pakke.

Hvor kan jeg klage, hvis jeg ikke kan blive fritaget for at betale til den fælles tv-forsyning?

Hvis du bliver opkrævet et gebyr for din opsigelse, eller du fortsat bliver opkrævet betaling for tv, bør du i første omgang gå til din forening, udlejer eller det firma, der administrerer aftalen. Hvis det ikke hjælper, kan du gå videre med din klage:



Lejer i privat lejebolig:

Du kan klage til huslejenævnet, hvis du oplever, at du hindres i at blive fritaget for at betale til den fælles tv-forsyning.



Lejer i almen lejebolig:

Du kan klage til beboerklagenævnet, hvis du oplever, at du hindres i at blive fritaget for at betale til den fælles tv-forsyning.

Indehaver af andelsbolig eller ejerbolig:



Du kan klage til Slots- og Kulturstyrelsen, hvis du oplever, at du ikke kan slippe for at betale til den fælles tv-forsyning.

Kilde: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

