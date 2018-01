»Absurd og grotesk«: Cigaretter er rekordbillige i Danmark Danmark har nogle af Europas højeste daglig-varepriser, men når det gælder cigaretter, er kun Luxembourg billigere. Absurd og grotesk, siger tobakseksperter.

I Danmark er cigaretter nærmest uhørt billige, når man sammenligner med de øvrige udgifter til husholdningen. En opgørelse fra Danmarks Statistik viser, at ud af 37 europæiske lande er Danmark det næstbilligste land at være ryger i. Kun i Luxembourg slipper rygerne billigere, i forhold til hvad de ellers må betale for dagligvarer, tøj, møbler og andet, der er brug for i en husholdning.

»Det er absurd«, siger Charlotta Pisinger, forskningsoverlæge ved Center for Klinisk Forskning og Forebyggelse på Frederiksberg Hospital.

»Prisen er det stærkeste våben, vi har, for at komme det kæmpestore folkesundhedsproblem til livs, som rygning er. Vi ved, hvad der virker, men i Danmark nægter politikerne at bruge det middel, der påviseligt er allermest effektivt«.

Prisen bør fordobles

Charlotta Pisinger understreger, at tobakspriserne via afgifter skal sættes op til det dobbelte eller det tredobbelte, før det har en effekt. Det nytter ikke at hæve dem med få kroner.

»Der er en grund til, at folk ikke spiser kaviar og drikker champagne hver dag. Det er ikke, fordi det smager grimt, men fordi det er dyrt. Det samme vil ske for folks tobaksforbrug, hvis prisen sættes markant op«, siger hun med henvisning til Canada, Brasilien, Hongkong og den amerikanske stat Californien, hvor det med blandt andet høje cigaretpriser er lykkedes at få andelen af rygere ned under 10 procent. I Norge og Storbritannien, som har Europas højeste tobakspriser, er man også tæt på at nå under den grænse, mens andelen af danske rygere er stagneret på 22 procent. Undersøgelser viser, at 3 ud af 4 rygere gerne vil holde op, men alligevel ender 14.000 danskere hvert år med at dø af rygerelaterede sygdomme.

Professor Knud Juel fra Statens Institut for Folkesundhed er helt på linje med Charlotta Pisinger og kalder det grotesk, at cigaretter er så billige i Danmark.

»Rygning er ekstremt sundhedsskadeligt, og regeringen har et mål om, at vi skal være røgfri i 2030. Men disse priser er i hvert fald ikke fremmende for det mål. Politikerne er så bange for, at danskerne vil køre over grænsen for at hente cigaretter, hvis de bliver dyrere. Derfor sker der ikke noget fra politisk side«, vurderer Knud Juel.

Skatteminister Karsten Lauritzen (V) peger netop på grænsehandlen som det vægtigste argument mod prisstigninger: »Jeg tror ganske enkelt ikke på, at eksperterne har ret i, at det vil hjælpe at gøre tobak dyrere. Geografisk ligger vi et sted, hvor det er let for mange at købe cigaretter i udlandet. Jeg er helt overbevist om, at lige så mange vil ryge, men at cigaretterne enten vil blive købt i udlandet eller smuglet ind«.

Dermed afviser han, at prisen skulle være den mest effektive måde at få flere danskere til at droppe smøgerne på.

»Det er en kulturændring, der skal til. Forældre skal fortælle deres børn om, hvor skadeligt det er at ryge«.

Projektchefen for tobaksforebyggelse i Kræftens Bekæmpelse er til gengæld overbevist om, at øgede afgifter vil afholde børn og unge fra at begynde at ryge.

»Unge tager ganske enkelt ikke til Tyskland for at købe deres første pakke smøger«, siger Niels Them Kjær.