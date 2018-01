Sikkerhedsstyrelsen: Der er fejl og mangler i hver anden tilstandsrapport 1.000 tilstandsrapporter udtaget til kontrol, næsten hver anden udløser påtale. Men der er ikke noget i vejen med den nuværende ordning, mener brancheforening for byggesagkyndige.

Familien skulle sælge huset og bestilte, som det sig hør og bør, en tilstandsrapport, der beskrev ejendommens sundhedstilstand.

Men da rapporten var klar, kunne familien læse formuleringen: »Revne i sokkel, der skønnes at være i bevægelse«.

Fakta Hvad er en tilstandsrapport? Selv om det er frivilligt, får stor set alle boligejere i dag udarbejdet en tilstandsrapport, når de sætter boligen til salg. På den måde bliver der gjort status over boligens tilstand med anmærkninger og forbehold for de eventuelle skader, der kan være.Og potentielle købere får et overblik over boligens tilstand, inden de køber den – eller tilbyder at købe den. Indholdet i tilstandsrapporten kan have stor betydning for boligens pris og værdi, men for sælgeren er der en anden og afgørende fordel ved at bruge penge på en tilstandsrapport: Med tilstandsrapporten i hånden kan sælger nemlig tegne sin del af en ejerskifteforsikring, der dækker de skjulte skader, der måtte dukke op efter salget. Typisk koster en tilstandsrapport mellem 8.000 og 10.000 kroner. Men dertil kommer el-rapporten og det lovpligtige energimærke, som kan få den samlede udgift på 'tilstandsrapporter' op i nærheden af 15-17.000 kroner. Vis mere

Hvad betød det? Var fundamentet ved at skride? Kunne huset overhovedet sælges?

Formuleringen blev hverken mere konkret eller forståelig, da familien kontaktede det firma, der have skrevet tilstandsrapporten.

Og dermed måtte familien leve med et forbehold, der kunne påvirke prisen på huset og i værste fald blokere salget.

Det er ukonkrete tilstandsrapporter som denne, der i Politiken er blevet kritiseret af Danske Boligadvokater, Danske Bygningskonsulenter og Forbrugerrådet Tænk. Men mange af rapporterne blier altså også påtalt af Sikkerhedsstyrelsen.

I perioden fra juni til december sidste år gennemførte styrelsen tekniske gennemgange af op mod 800 tilstandsrapporter.

På den baggrund måtte Sikkerhedsstyrelsen påtale fejl og mangler i 44 procent af tilstandsrapporterne, mens kontrollen udløste to egentlige disciplinærsager, oplyser Mette Cramon, kommunikationschef hos Sikkerhedsstyrelsen.

Fejl og mangler dækker over alt fra mindre forhold i et enkelt punkt til forkert karaktergivning.

»Det kan også være tage, hvor den beskikkede giver en anmærkning for en manglende gangbro, selvom dette ikke er en fejl eller at tagnedløbet ikke er ført til brønd«, forklarer Mette Cramon.

De to disciplinærsager er endnu ikke afgjort, og Sikkerhedsstyrelsen kan ikke udtale sig om, om de beskikkede får tilkendt en advarsel, bøde eller frakendt beskikkelse.

De har for travlt

Byggesagkyndig.nu er en privat uvildig rådgivende virksomhed, som blandt andet rådgiver boligkøbere, der står med en tilstandsrapport, de ikke kan få til at give mening.

»Jeg har set mange af de rapporter, og jeg kan skrive under på, at der er mange fejl og mangler. Det kan være ting, der åbenlyst er overset eller meget generelle formuleringer. Det stiller kunderne helt forkert. Problemet er, at markedet lige nu handler om at være hurtigst og billigst, og det kommer der ikke de bedste rapporter ud af«, siger Kristan Svendsen, der er direktør i Byggesagkyndig.nu.

Han sammenligner med tidligere, hvor ejendomsmæglerne stod for kontakten til den byggesagkyndige, og hvor det i højere grad var mindre firmaer, der stod for rapporterne.

»Nu er det de store firmaer, der sidder på markedet«, siger han.

Brian Aaboe er formand for Danske Byggekonsulenter. De har sammen med Danske Boligadvokater og Forbrugerrådet Tænk rejst kritik af tilstandsrapporter, der med brede, generelle formuleringer kommer til at ligge til grund for ejerskifteforsikringer med så mange forbehold, at en køber har meget svært ved at få dækning, hvis der viser sig at være en fejl i det ny-købte hus.

»44 procent lyder som et relativt højt tal. Det kan jo godt have noget at gøre med de store selskaber, der kører de sagkyndige lidt hårdt med mængden af de rapporter, de skal udføre. Eller også kan det hænge sammen med, det, der er vores påstand, at forsikringsbranchen presser på for at rapporterne gerne skal skrives bredt«, siger han.

Brancheforeningen BFBE, Brancheforeningen for Bygningssagkyndige og Energikonsulenter, hvis medlemmer tæller de store firmaer, der her får kritik, ønsker ikke på nuværende tidspunkt at forholde sig til tallene fra Sikkerhedsstyrelsen.