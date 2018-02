Squishy: Miljøstyrelsen mistænker børnenes nye bløde dille for skadelig kemi De er bløde og nuttede, og dine børn rører ved dem hele dagen lang, men de lugter af parfume og kemiske stoffer. Nu vil Miljøstyrelsen teste det populære svampelegetøj for ftalater, skadelige kemiske stoffer og parfume.

Hvor mange squishies har du? Er de 'kawaii' og 'slow rising'. Og har du set de nyeste på Kiwi Squishy?

Hvis du er forælder til piger i indskolingsalderen, er udtrykkene herover formentlig allerede en del af dit ordforråd. Hvis ikke, så kommer forklaringen her.

En squishy er en svampelignende figur, som er glat på overfladen og blød inden i, fremstillet af et skummateriale, ofte polyeuretan som det man laver skumgummimadrasser af, og dækket af et tyndt lag plastik.

Svampene har typisk et nuttet (kawaii betyder nuttet på japansk) udseende, formet som enten dyr med store øjne eller kager, madvarer, frugt og grønt, som skolebørn - især piger - lige for tiden ikke kan få nok af at gå og kramme mellem hænderne dagen lang.

Og så dufter de - eller stinker om man vil - kemisk, af enten ny bil eller slet og ret af parfume.

Det gør de måske, fordi de indeholder rester af kemiske stoffer eller allergifremkaldende parfume, advarer Miljøstyrelsen. Mistanken får nu styrelsen til at sætte gang i en omfattende undersøgelse - både af de 'squishies', der forhandles i fysiske forretninger og netbutikker herhjemme og et udvalg af de skumdyr, som danske forbrugere bestiller hjem på asiatiske webshops.

»Vi vil undersøge, hvad det er for nogle stoffer, der gør, at de lugter kemisk. Mange parfumestoffer er allergifremkaldende, og vi vil gerne kunne give forbrugerne nogle gode råd, når der opstår de her diller: Hvilke stoffer der er i, afgives de til omgivelserne, og udgør de en risiko? Det er en høj eksponering, når det er et produkt, som børnene leger meget med og har i hænderne hele dagen«, siger Shima Dobel, der er kemiker i Miljøstyrelsen.

Gode råd når du køber en squishy - Vælg kun CE-mærket legetøj - bemærk at varer solgt i webshops uden for EU ikke er forpligtet til at leve op til EU's regler om indhold af skadelige stoffer, produktionsforhold etc. (Rådet gælder generelt og især, hvis du køber produkter til børn eller gravide, produkter der skal på huden, fødevarer eller køkkengrej.) - Bed evt. forhandleren om dokumentation for, at produktet er testet. - Brug Forbrugerrådets app, Tjek Kemien, hvor du kan skanne produkters stregkoder. - Køb squishies uden parfume - parfume kan give livsvarig allergi. - Vælg squishies uden kemisk lugt. Lugter de kraftigt efter udpakning, så lad dem stå og gasse af, før du bruger dem. - Vask hænder efter brug. Kilde: Miljøministeriet og Forbrugerrådet Tænk Kemi Vis mere

Hun understreger, at legetøj kan godt lugte kemisk, uden at det betyder, at legetøjet er skadeligt for børn. Sagen er bare, at det kan være svært at vide det. Hos Forbrugerrådet Tænk Kemi, som løbende tester produkter, hilser projektleder Christel Søgaard Kirkeby testen velkommen.

»En squishy er et produkt til børn, og det er i kontakt med huden, og netop derfor er det særligt vigtigt, om det afgiver hormonforstyrrende eller allergifremkaldende stoffer. Huden fungerer jo ikke som en barriere, men kan optage de skadelige stoffer. Vi anbefaler også, at man begrænser brug af parfume til børn, fordi det kan give kontaktallergi og eksem, der varer livet ud«, siger hun.

Forbrugerrådet Tænk Kemi er særligt opmærksomme på de store legetøjshits, som dukker op pludseligt og typisk forsvinder igen lige så hurtigt. En test af sidste års store hit, fidget spinners, viste, at nogle af dem ikke overholdt EU's regler for legetøj, men indeholdt nikkel og bly og havde batterier, var mulige for børn selv at tage ud - også selv om produkterne var CE-mærket.

»Vores erfaring er, at hvis der pludseligt opstår en stor efterspørgsel på noget, så får producenterne travlt med at efterkomme den, og så er det svært at sikre, om der er styr på kemien og sikkerheden. Så hvis man gerne vil købe nogle af de her hypede diller, så skal man se sig særligt godt for, siger Christel Søgaard Kirkeby.

Køb ikke squishies i asiatiske netbutikker

Priserne på en squishy ligger herhjemme fra cirka 50 til 150 kroner per styk. Det prisleje får nogle børn og deres forældre til i stedet at bestille dem hjem fra fjernøsten via netbutikker som Wish.com, som tilbyder squishies til priser på 5-10 kroner - nogle gange endda gratis, hvis bare man betaler fragten, som ofte fås helt ned til 7 kroner.

Eneste synlige hage ved den handel er ventetiden, som kan vare en måned eller mere, så man risikerer, at det nye legetøj ankommer så sent, at dillen allerede døet ud og erstattet af en ny.

Den usynlige hage ved handlen på de asiatiske webshops er, at du som forbruger ikke er sikret samme rettigheder og sikkerhed, som når du handler i Danmark. Dertil kommer, at der ikke betales moms, told og afgifter ved importen til Danmark, da varerne typisk pakkes enkeltvis og dermed er billige nok til at nå under bagatelgrænsen.

»Man skal gøre sig klart, at hvis man bestiller ting hjem på den måde, så kaster man sig reelt selv ud i at være importør af legetøj fra Fjernøsten. Og så er ingen ansvarlig for, om produkterne lever op til nogen regler - så skal det bare være lovligt i Kina. Mit råd er: Lad være med selv at importere ting til børn, med mindre du er meget sikker på, at det er forsvarligt«, siger Christel Søgaard Kirkeby, der er projektleder i Forbrugerrådet Tænk Kemi.

Rådet har fået flere henvendelser fra borgere, som undrer sig over den kemiske lugt fra deres børns squishies og spørger, om det er sikkert nok at lege med dem; et svar, som rådet ikke kan give endnu.