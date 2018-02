Irma lukker 11 butikker: Vores kunder findes primært i København Kæden koncentrerer sig i København og Nordsjælland. I provinsen kommer Irma-varer til salg i SuperBrugsen og Kvickly og på nettet.

Irma-butikkerne, der skal lukkes, er: Irma Holbæk Irma Næstved Irma Ringsted Irma Slagelse Irma Frederikssund Irma Roskildevej Irma Sundbyvester Plads Irma Taastrup Hovedgade Irma Værløse Irma Valby Langgade Irma Virum Kilde: Irma

Irmas kunder i byer som Næstved, Frederikssund, Slagelse og Holbæk må i fremtiden undvære deres lokale Irma, efter at kæden har besluttet sig for at samle sine kræfter om de københavnske kunder.

Det oplyser Coop i dag i en pressemeddelelse, der beskriver Irmas nye strategi for ”Det Urbane Irma 2018-2022”.

»Irma skal være noget særligt, og vi tror ikke på, at vi kan være noget særligt for alle. Derfor har vi valgt at koncentrere os om de kunder, der i særlig grad går op i henholdsvis økologi, dyrevelfærd, vegetar- og plantebaserede fødevarer, i livsnydelse og madglæde samt nye varer. Det er kunder, der primært findes i København og andre storbyer, og derfor koncentrerer vi kræfterne her«, siger Irmas direktør, Søren Steffensen i en pressemeddelelse.

'Urban' definerer kæden som Storkøbenhavn, Nordsjælland og der, hvor Københavnerne opholder sig i fritiden og kører hen, når de har fri fra arbejde.

Men lukningerne omfatter også butikker i Valby, på Sundbyvester Plads på Amager, i Virum og i Taastrup. Medarbejderne i de berørte butikker er orienteret og vil i videst muligt omfang blive tilbudt job andre steder i Irma og Coop. Butikkerne vil fungere normalt den kommende måned, og vil have sidste åbningsdag senest 8. april.

Lukningen af udvalgte butikker er fordi, de dels ikke passer ind i den nye strategi, dels giver underskud. Og som det derfor ikke giver mening at investere mange penge i, meddeler Irma.

Kunder, der nu ikke kan købe deres blå Irma-kaffe eller andre særlige varer i den lokale Irma, får mulighed for at finde dem i Kvickly og SuperBrugsen udenfor København. Og i netbutikken mad.coop.dk.