11.500 opkald til Skats hotline: Hvorfor skal jeg nu betale skat tilbage? Tjek årsopgørelsens fradragsfælder. Her er ekspertens guide.

Forvirrede, overraskede og ærgerlige skatteborgere kimer Skat ned for at forstå og acceptere årsopgørelsen for 2017.

Allerede fredag aften blev det muligt for 4,6 millioner borgere at tjekke bundlinjen i den digitale årsopgørelse på Skats hjemmeside og dermed få svaret på, om de skulle have skattepenge tilbage - eller betale nogle flere.

550 skattefolk ved telefonerne

Og fra mandag morgen har 550 skattemedarbejdere siddet klar ved telefonerne for at svare på spørgsmål fra de borgere, som ikke forstår deres årsopgørelsen - eller er utilfredse med resultatat.

»Vi har besvaret i alt 11.513 telefonopkald fra kl. 9.00 til kl. 14.30. Og de fleste ringer ind, fordi de ikke kan forstå, hvorfor lige netop deres årsopgørelse udviser et minus, der betyder, at de skal betale en ekstra skatteregning«, siger Rikke Madsen, presseansvarlig i Skat.

»Og så er der rigtig mange spørgsmål der handler om, hvordan man opgør kørselsfradraget frem og tilbage mellem arbejde og hjem«, siger Rikke Madsen.

Hun opfordrer borgerne til at væbne sig med vis portion tålmodighed, når de ringer ind til Skat, for der kan være ventetid på linjerne.

Indtil videre har danskerne logget sig ind på Skats tastselv-side 2,9 millioner gange for at tjekke årsopgørelserne og rette i dem.

Langt de fleste borgere kan glæde sig over, at de skal have penge tilbage. Men er du en af de uheldige skatteydere, der skal have flere penge op ad lommen, kan det betale sig at tjekke fradragene, lyder rådet fra Henning Boye Hansen, chefkonsulent i revisions-firmaet BDO:

»Hvis du har udsigt til restskat, bør du tjekke, at du ikke har overset nogle fradragsmuligheder, sådan så du lovligt kan nedbringe din restskat«, siger Henning Boye Hansen, der peger på en række fradrags-fælder i årsopgørelsen:

1. Fradrag på låneomkostninger:

Vi er vant til, at dem vi låner penge af, hvad enten det er banker eller kreditforeninger, indberetter alting til Skat og dermed automatisk sikrer os de fradrag, vi har krav på.

Men der findes nogle særlige regler, hvis man har optaget lån med en løbetid på under to år, altså et kort lån. Her kan man faktisk trække stiftelesomkostningerne fra i skatten.

Hvis man eksempelvis optager lån på nettet løber omkostningerne hurtigt op i 5.000 kroner, selv om det er ganske små forbrugslån. Den slags kan man trække fra, men man skal selv indberette beløbet til Skat, fortæller Henning Boye Hansen.

2. Håndværkerfradraget.

De fleste danskere kan godt huske, at de har brugt 30.000 kroner på at få sat nye vinduer i boligen, men mange glemmer de mindre beløb, de har brugt på for eksempel en havemand eller en vinduespudser.

Derfor glemmer mange at indberette de mindre fradragsberettigede håndværksudgifter.

3. Deleøkonomi.

Du skal selv indberette det til Skat, hvis du har brugt tjenester som HappyHelper eller GoMore, hvor du tilbyder privat arbejdskraft eller transport.

Dem, der lejer biler ud via GoMore, har nærmest brug for revisorbistand for at vide, hvad de skal selvangive. Det er ikke kun lejeindtægten, men også fradrag for værditab på bilen, man skal indberette.