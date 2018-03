Netto indfører pant på plastikposer Nettos kunder på Fyn vil kunne købe plastikposer med pant på 50 øre og få en krone tilbage. Forsøget sker i samarbejde med WWF Verdensnaturfonden.

Vi kender det fra flasker og dåser, at det betaler sig at samle dem og aflevere dem for at få panten tilbage.

Men nu skal vi til at vænne os til det samme med plastikposer. I hvert fald hvis vi handler i Netto.

Dagligvarekæden indfører pant på plastikposer fra 16. april som et forsøg i samtlige Netto-butikker på Fyn.

Pantordningen skal modvirke det voksende problem med plastikaffald i naturen og sikre, at poserne ikke bare bruges én gang og smides væk, forklarer administrerende direktør i Netto International, Michael Løve i en pressemeddelelse.

Fakta Sådan fungerer Nettos pantordning Kunderne betaler en pant på 50 øre for hver købt pose. Det gælder specialdesignede plastikposer. Poserne returneres ved kassen, hvor man får 1 krone retur. Forskellen betales af Netto. Vælger man ikke at pante posten, vil pantoverskuddet gå til WWF Verdensnaturfonden. Poser, der bliver afleveret, vil blive afleveret til genanvendelse. Panten indføres i første omgang som et forsøg i alle Nettobutikker på Fyn, men ambitionen er at udvide den til alle butikker også i udlandet. Vis mere

»Når plastik bliver anvendt og genbrugt korrekt i detailbranchen, er det et godt produkt, men plasten bliver et problem, hvis den ender som affald og mikroplast til skade for miljøet og dyrelivet. Det er vores klare og langsigtede mål, at intet af den plast, som anvendes i Netto, ender i naturen«.

Helt konkret vil pantordningen fungere sådan, at kunden betaler 50 øre i pant for en specialdesignet pose og kan få en krone igen, når posen afleveres.

»Naturen er ved at blive kvalt i plastik. Det skal vi have stoppet« Bo Øksnebjerg, generalsekretær i WWF Verdensnaturfonden

I samarbejde med Verdensnaturfonden

Pantforsøget er del af et partnerskab mellem WWF Verdensnaturfonden og Dansk Supermarked Group, som ejer Netto.

Sammen vil partnerne også arbejde for at fjerne unødig plastik i Nettos produkter og emballage og sikre, at mest muligt plast bliver genbrugt. Der er også planer om mere bæredygtige plastikprodukter, og om at indsamle den plastik, som allerede er endt i naturen.

»Naturen er ved at blive kvalt i plastik. Det skal vi have stoppet. Sammen med Dansk Supermarked Group kan vi nu både fjerne endnu mere plastik fra naturen og samtidig sikre, at danskerne kan købe ind med god samvittighed«, siger Bo Øksnebjerg, generalsekretær i WWF Verdensnaturfonden.

Danskerne bakker op

En Gallup-måling udført for Danmarks Naturfredningsforening sidste år viste, at 68 procent af danskerne bakkede ideen om pant på plastbæreposer op. Og kun 13 procent mente, at det var en dårlig idé.

Ideen om pant på poser er afprøvet i Sverige. Her indførte dagligvarekæden Hemköp sidste år en pantordning for plastikposer.

Her er 50 øres pant på en pose, og kunden får en krone tilbage, hver gang de afleverer en af butikkens poser. Panten udbetales her dog ikke, men trækkes fra købesummen. Kunden kan bruge posen, så mange gange de vil, før den indleveres.

Også organisationen Plastic Change, som arbejder for mindre plastik i naturen, har talt for et pantsystem.

For samler man plastikposerne, så de ikke er blandet med andet affald, er det meget let at genanvende dem.

Total forvirring om brugen af plast eller bomuld

Interessen for, hvad vi slæber vores varer hjem i blev ikke mindre, efter Miljøstyrelsen i sidste uge offentliggjorde et studie, som viste, at plastikposer var mere miljøvenlige end bomuldsposer.

Det kom de frem til ved en analyse af poserne, fra de bliver produceret til de bliver destrueret.

Analysen er dog blevet kritiseret, med almindelig forvirring til følge.