Madeksperter: Fokus på madspild sparer millioner for storkøkkener Storkøkkener kan skære store lunser af budgettet ved at bekæmpe madspild og gøre maden bedre og mere økologisk, viser flere projekter.

Aalborg Universitetshospital kom for alvor ind i kampen mod madspild på den hårde måde, da hospitalets arbejdsgivere, Region Nordjylland, i 2015 besluttede, at der skulle skæres syv millioner ud af et madbudget på nogle og fyrre millioner ved at reducere madspild.

Det lykkedes ved at inddrage hele hospitalet i forandringerne, fortæller cheføkonoma Pernille Nørbak.

»Vi har fået vores budget til at hænge sammen, og det krævede, at hele organisationen var tænkt ind i de forandringer, der skulle ske. Det tror jeg gør sig gældende rigtig mange steder«, siger Pernille Nørbak.

En helt ny rapport om projektet Madspildsjægerne kunne tyde på, at hun har ret. Der er mange penge at hente, når offentlige og private storkøkkener med over 400 spisende om dagen kaster et kritisk blik på den mad, der ryger i skraldespanden.

I 26 storkøkkener faldt madspildsprocenten med 42 procent i gennemsnit efter et forløb med Madspildsjægerne. Og selv om de 26 køkkener ikke så på madspild for den totale produktion, men kun for en mindre del af al den mad, de leverer, kunne nogle af dem spare hundredtusindvis af kroner. Selv køkkener, der allerede var i gang med at skære i madspildet, oplevede fremgang, oplyser projektansvarlig Mette Gotfredsen, der dengang stod for projektet under Teknologisk Institut, men som nu er selvstændig inden for rådgivning omkring madspild.

»Det er svært at sige, præcis hvor mange penge der kan spares, men køkkenerne oplever generelt, at de kan hente penge til at skabe mere kvalitetsmad, når de får fokus på madspild«, siger Mette Gotfredsen.

Mette Gotfredsen understreger, at et storkøkken alene ikke kan løfte de store besparelser, og det bekræfter Pernille Nørbak. På Aalborg Universitetshospital målte sociologer på madspildet på otte forskellige sengeafsnit med forskellige behov og på forskellige matrikler. De vejede den mad, der blev smidt ud, og talte med sundhedpersonalet om, hvorfor det gik til spilde.

»Det viste sig, at vi ikke fik præcis besked om, hvor mange der skulle spise. Vi gjorde det nemmere for dem at give besked og øgede desuden arbejdstiden i køkkenet med halvanden time om aftenen. Så kunne de ringe efter mere, hvis der manglede«, siger Pernille Nørbak. Samtidig blev der skåret ned på medspiseriet, altså at personalet spiste med af patienternes mad.

Pernille Nørbak forventer, at der vil blive skåret yderligere i madspildet. I 2017 bad hun medarbejderne komme med deres forslag til rutiner, der kunne ændres. Hun fik otte A4-sider med ideer.

»Nu har vi gode forslag, så vi kunne spare 1,6 millioner kroner uden at miste personale«, siger Pernille Nørbak. Faktisk er der skåret lidt i indkøbsbudgettet, mens der er kommet lidt mere personale. Madspildsindsatsen kræver nemlig, at mere mad laves fra bunden.

Både Københavns Madhus og mejeriselskabet Arla har økologirådgivere, der målrettet går efter at begrænse madspild for at give plads til økologi i regnskaberne. Hvis man når op til 60 procents økologi, laver man mad på en anden måde, siger konstitueret direktør i Københavns Madhus Kenneth Højgaard.

»Der bliver mindre tallerkenspild, fordi maden bliver lavet fra bunden i stedet for halvfabrikata«, siger direktøren og peger på, at der kan skæres meget madspild i storkøkkenerne.

»Vi plejer at sige, at man kan flytte mindst 20-30 procent af pengene fra madspild til økologi«.