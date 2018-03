Storkøkken sparede 600.000 kroner: Vi blev allesammen rystede over, hvor meget af maden der blev smidt ud Breelteparkens omsorgscenter i Hørsholm kunne skrue op for økologisk mad til over 450 borgere ved at gøre en indsats mod madspild.

Syv-otte køkkenfolk i hvide køkkenklæder og hårnet snor sig behændigt rundt om hinanden i Breelteparkens storkøkken for enden af omsorgscentrets lange, indendørs gade. Frokosten er ved at blive serveret, nu sættes der dej over til næste måltid, borde ryddes for skræller, blomkålsblade og emballage. Et tårn fuldt af færdige bakker med kartofler, kød og broccoli i individuelt tilpassede portioner står klar til at blive sendt ud til borgere i Hørsholm Kommune.

På et skærebræt ligger fem halve cocktailtomater, der er blevet tilovers i smørrebrødsproduktionen. De vil nu blive brugt i en sammenkogt ret eller fond, for her i køkkenet har de fokus på ikke at smide mad ud. En øvelse, der i første omgang fik skåret madspildet med 35 procent i 2016 og betød en besparelse på 600.000 kroner på et år, målt i både råvarer og sparet arbejdstid.

Køkkenchef Nils Kristensen ved Kræsbordene, der tilbyder appetitlige, småbitte mellemmåltider til de småtspisende ældre beboere. Foto: Emma Sejersen

Køkkenchef Nils Kristensen slynger et forklæde ud over kokkekitlen og de pepitaternede bukser og præsenterer stolt køkkenets nyeste tiltag: kræsvogne. To rulleborde bugner med smukke, appetitlige ’hapsere’ til de småtspisende ældre, som ikke magter store måltider, men måske kan fristes af stenbiderrogn på miniblinis, jordbær dyppet i chokolade og kokos eller andre små delikatesser, som stilles frem mellem frokost og aftensmad.

»De her vogne fik vi overskud til, da vi ikke længere hver dag skulle smøre de stykker smørrebrød, der bare blev smidt ud. Der er jo ingen i det her køkken, der går og slapper af, men pludselig fik vi lidt luft«, siger Nils Kristensen. Derudover har køkkenet opnået bronzemærket i økologi – og stiler efter at opnå sølvmærket næste år. »Det er klart, at det koster noget at komme op på 50 procents økologi, men pengene kan hentes ved at skære yderligere ned på madspildet«.

Madspildsjægerne kom forbi

Det var Nils Kristensen selv, der øjnede en chance for at bekæmpe madspild, da han som nytiltrådt køkkenchef i Breelteparkens madservice så, at projektet Madspildsjægerne søgte køkkener, der ville have hjælp til at smide mindre mad ud.

Det offentligt støttede projekt, som blev sat i gang af daværende miljøminister Kirsten Brosbøl (S) og gennemført af Teknologisk Institut, har samlet hjulpet 42 køkkener, hvoraf 32 har målt på deres indsats. Ud af dem havde 26 storkøkkener projekter, der mindskede madspildsprocenten med i gennemsnit 42 procent. På et år kunne de tilsammen skære 43 tons madspild væk.

»Vi havde aldrig kunnet nå så langt uden hjælp udefra. Jeg havde da selv nogle ideer til, hvor vi kunne justere, men jeg havde aldrig tænkt på, at madspild skulle bekæmpes i hele organisationen«, siger Nils Kristensen.

Da projektet gik i gang, viste det sig nemlig hurtigt, at køkkenchefen ikke kunne nøjes med at skabe gode vaner i køkkenet, men var nødt til at skabe et samarbejde med hele huset for at få mængden af spild ned. Kurser og idéudvikling skete i en madspildsgruppe på tværs af huset med madspildsjæger Mette Gotfredsen som underviser og tovholder.

I køkkenet målte personalet på, hvor meget mad der blev brugt, mens plejepersonalet vejede den mad, der blev smidt ud. Hver uge gik sedlerne til Nils Kristensen, som samlede resultaterne.

»Det var en kæmpe øjenåbner. Vi blev allesammen rystede over, hvor meget af maden der blev smidt ud. Efter første gang kunne vi reducere med 80 stykker smørrebrød, der hos os svarer til 40 halve stykker rugbrød. Indtil da var det bare blevet smidt ud«, siger Nils Kristensen.

Også ved andre måltider gik mad tabt, for eksempel fordi der ikke gik besked til køkkenet, når en beboer var på sygehuset eller hjemme og spise hos familie eller venner.

Nu taler vi sammen

Plejepersonalet var lige så forbløffede over, hvor store mængder mad der gik tabt.