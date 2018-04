Dankortforbruget sneg sig op i marts

Dankortforbruget steg i marts, omend stigningen var beskeden. Det viser nye tal fra Nets, der ejer og driver Dankort.

Ifølge tallene steg antallet af betalinger i fysiske butikker og på nettet med 0,6 procent til 105,3 millioner betalinger, mens beløbet, dankortet blev svunget for, steg med 0,7 procent til 31 milliarder kroner.

Det tal er uden betalinger og overførsler via mobiltelefoner.

»Der er tale om endnu en måned med sløve dankorttal, hvilket har karakteriseret starten på 2018«.

»Martstallene er imidlertid også præget af særlige sæsonudsving, der gav færre handelsdage end normalt«.

»Derfor er dagens tal da heller ikke noget, der for alvor giver anledning til bekymring om privatforbruget i 2018, om end der ikke er tale om nogen prangende start på året«, skriver Danske Banks privatøkonom Louise Aggerstrøm Hansen i en kommentar til tallene.

Det lave forbrug vækker dog en smule undren hos privatøkonomen. Reallønnen stiger, huspriser er steget i en lang periode og inflationen, som der også kom nye tal for tirsdag morgen, er lav.

»Grundlæggende har vi ikke set, at der er særligt meget gang i privatforbruget. Og det er et godt spørgsmål hvorfor, for danskernes økonomi bliver bedre og bedre«.

»Men det kan hænge sammen med, at krisen stadig sidder i os. Og der er mange, der ikke har genopbygget deres friværdi. Så man er blevet lidt mere tilbageholdende med forbruget, specielt det lånefinansierede«, siger Louise Aggerstrøm Hansen.

Mens det holder opsvinget tilbage, så betyder det, at opsvinget er sundere end det, der blev set op til finanskrisen.

Og hvis der kommer gang i privatforbruget, så kan der for alvor komme gang i væksten.

»Jeg forventer, at privatforbruget til stige. Vi har lav inflation og lønningerne stiger. Danskerne kommer til at få en del flere penge mellem hænderne, og det tror jeg, vil blive omsat til forbrug«, siger Louise Aggerstrøm Hansen.

ritzau