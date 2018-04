Er vores indkøbsposer virkelig 'plastic fantastic'?

»Jeg har en pose!«, siger jeg triumferende til min mand, når han rækker ud efter poserne under kassen i supermarkedet. Plastikpose afværget, forbrugerglorie pudset og godt 3 kroner sparet.

I min taske ligger nemlig et lille vidunder, en pose af nylon (også en slags plastik), som kan rumme et mindre hverdagsindkøb til familien, og som i tom tilstand fylder og vejer så godt som ingenting.

Derfor affødte det også hjemlige spørgsmål af den mere kritiske slags, da Miljøstyrelsen i forrige uge udbasunerede, at plastikposer da klart var det mest miljørigtige valg. Hvorfor, spurgte min gemal, købe og indsamle dyrere poser syet af alle mulige stoffer? Bunken af genbrugsnet blev nærmest en miljømæssig skamplet.

Som posebunke er den tilmed af meget svingende kvalitet, for man får efterhånden smidt stofnet efter sig i hveranden tøjbutik. Det ser måske mere klimavenligt ud, men de sølle, smalle poser kan ikke bruges, når der skal slæbes mælk hjem til matriklen. Så er det, at man tager sin nylonpose og måske et par ekstra plastikposer med i stedet.

Bomuld koster miljøet dyrt

Til forskel fra plastikposer kan man ikke få sig selv til at smide stofposer ud. Og med god ret, for bomuld er en kæmpe miljøbelastning. Produktionen af bomuld til bare én T-shirt kræver ifølge Miljøstyrelsen omkring 1.400 liter vand, hvilket svarer til mere end 10 fyldte badekar. Dertil kommer alle de sprøjtemidler og insektgifte, der forurener jorden under bomuldsmarkerne.

Omvendt er plastikposer primært fremstillet af råolie, en ressource, som verden er ved at løbe tør for. Plastik kan smeltes om og genbruges, men vores plastikposer ryger for det meste ud med skraldet og bliver brændt.

Nu har styrelsen selv indrømmet, at den nok har meldt for firkantet ud. Dybest set skal folk bare sørge for at genbruge poserne igen og igen, uanset materiale. Et lovet møde med forskerne fra DTU Miljø, der stod bag livscyklusanalysen af bæreposer, skal gøre kritikere af analysen og forhåbentlig også offentligheden klogere.

Det er stærkt tiltrængt, for man bliver let forvirret på et højere plan. For eksempel ved alle, der har brugt plastikposer, at de reelt kun kan genbruges et begrænset antal gange. Et hjørne på en mælkekarton er nok til at få dem til at bryde sammen.

Er de så bedre end et solidt stofnet, som nærmest kan gå i arv, uden at blive slidt i stykker?

Min foreløbige hjemlige konklusion er, at producenter af både bomuldsnet og plastikposer må se at komme ind i kampen. Fremstil ordentlige poser, som kan recirkuleres efter brug. Hold op med at lave tynde plastikposer og små stofposer af ny, frisk og stærkt miljøbelastende bomuld. Indfør i stedet pant på plastikposerne, sådan som Netto-kæden begynder at teste i denne måned på Fyn. Og sy solide stofnet, helst syet af genbrugte tekstiler.

Min nylonmodel er ikke undersøgt af DTU, men uanset hvad vil jeg bruge min vidunder-pose, indtil den er slidt op.