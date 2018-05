Guide: 5 dåser, der gør sig godt i køkkenet Dåsemad er ikke kun dårlige færdigretter og mad af tvivlsom kvalitet. Her deler Louise Beck Brønnum, forfatter til kogebogen ’Dåseskjul’, sine favoritdåser og fortæller, hvilke dåser hun selv holder sig langt væk fra.

5 gode dåser

1 Flåede tomater

Foto: Miriam Dalsgaard

»Flåede tomater er en bid af sol og varme serveret i en dåse. Sørg for, at dåsen kommer fra Italien, og at den koster 12 kroner og ikke fem«.

2 Cassoulet

Foto: Miriam Dalsgaard

»Gå i en delikatesseforretning og køb den franske simreret ’Cassoulet’ på dåse. Det er en ret fuld af pølser, andeconfit og bønner, en rigtig bonderet. Åbn dåsen, tilsæt lidt friske urter, gulerødder eller andre grøntsager, så har du et nemt og superlækkert måltid«.

3 Tun og ansjoser





Foto: Rune Pedersen

»Jeg er stor fan af al fed fisk på dåse. Både ansjoser og den semifede tun i olie. Med tun på dåse afspejler prisen kvaliteten. Det allerbedste tun kommer fra en udskæring ved navn ’ventresca’, som er det mørke, fede mavestykke på tunens bug. Det smelter i munden og smager himmelsk. Find det i specialbutikker – der står ’ventresca’ på dåsen«.

4 Marmelade

Foto: Miriam Dalsgaard

Foto: Miriam Dalsgaard

»Det er ikke, fordi jeg generelt anbefaler marmelade på dåse, faktisk kender jeg ikke andre end den fra mærket Koo. Men den elsker jeg til gengæld. Måske fordi min mor altid har købt den. For mig smager man rigtig appelsinens sødme, men også en snert af bitterhed. Perfekt til en nybagt croissant«.

5 Kikærter

Foto: Miriam Dalsgaard

Foto: Miriam Dalsgaard

»Kikærter på dåse kan været alt fra melede og ligegyldige i smagen til at have sødme og en nøddeagtig karakter. Gå til din lokale grønthandler – dér er kikærterne som regel bedst«.

Og 5 du skal holde dig langt fra

1 Ærter



Foto: Miriam Dalsgaard

Foto: Miriam Dalsgaard

»Køb for guds skyld ikke ærter på dåse. Ærter skal ikke skamkoges, som de bliver i dåseprocessen, men nydes i sæson, når de er friske og sprøde«.

2 Dåsemajs



Foto: Miriam Dalsgaard

Salatbordets forbandelse. Usmageligt søde – og igen skal de ikke skamkoges, som når de er på dåse. Majs skal sidde på en kolbe og spises i sæson. Vil du have løse majs til salaten, så giv majskolben en let varmetilberedning og skær majsene af kolben. Det er en helt anden verden af smag«.

3 Asparges