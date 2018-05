Farvel til sugerør og plastikgafler: Føtex dropper salg af engangsplastik Fra nytår er det slut med at sælge op mod 25 mio. styk engangsplast til børnefødselsdagen eller havefesten.

Sugerør, plastikbestik, kopper og tallerkner af plast skal i fremtiden erstattes af pap og andre materialer i Føtex.

Det har supermarkedskæden aftalt med Verdensnaturfonden WWF, som sammen med Dansk Supermarked har lagt en plan for at skære ned for plastik.

Netop plastikservice har, ifølge biolog hos WWF Thomas Kirk Sørensen, en kedelig evne til at ende i naturen.

»Jeg har lige været nede ved Københavns havn i morges, og det flød med plastkopper og krus. Det dukker op over det hele, og når det ender i havet, kan det ligge der i flere hundrede år uden at blive nedbrudt«, siger Thomas Kirk Sørensen.

Rodet med plastservice er for stort til udelukkende at skyldes, at folk er ligeglade og smider det fra sig, mener han.

»Man kan se, at folk stiller det ved siden af overfyldte skraldespande, og det sker også, at måger flår affaldsposer fra hinanden, så indholdet blæser væk. Det er bare en type plast, som vi har meget svært ved at holde styr på«, siger Thomas Kirk Sørensen.

Plastservice forbudt i Frankrig

En optælling fra EU viser, at 17 procent af det plastaffald, man finder i Middelhavet, er engangsservice.

Det har man taget konsekvensen af i Frankrig, som helt har forbudt salg af plastservice, mens Storbritannien er ved at forbyde salg af plastiksugerør.

Føtex er det første danske supermarked, som vil satse på andre materialer end plast til engangsservice. Det kommer til at gælder i alle 101 varehuse, inklusive Føtex Food.

»Vi ved, at miljø og dyreliv lider under det store forbrug af plastik, og vi gør alt for at udfase plast, hvor det ikke er nødvendigt. Derfor vil vi senest fra nytår have erstattet alt engangsservice i plast, så kunderne i stedet kan købe mere bæredygtige alternativer. Det er første skridt, og vi vil følge op med nye initiativer, der kan bekæmpe plastforurening«, siger Thor Jørgensen, direktør i Føtex, i en pressemeddelelse.

Initiativet er en del af et nyt 5-årigt samarbejde mellem Dansk Supermarked Group, der driver dagligvarekæderne føtex, Bilka og Netto, og WWF Verdensnaturfonden om at udfase plast, hvor det er muligt, og sikre, at mest mulig plast genanvendes.

Pap skal være bæredygtigt

Når tallerkner, kopper og bestik skal fremstilles af for eksempel pap eller træ, skal det ske på forsvarlig vis, påpeger Thomas Kirk Sørensen.

»Hvis det er af træ, skal det være fremskaffet ved bæredygtig skovhugst, og det gælder også pap. Alle andre materialer end plast, går i opløsning og er et bedre alternativ. Men vi skal selvfølgelig bruge materialer, der ikke skaber nye problemer for naturen«, siger biologen og fortsætter:

»Heldigvis er der en sindssyg innovation lige nu, når det handler om at finde alternativer til plast«.

WWF finder nogle af de såkaldt nedbrydelige plasttyper problematiske, fordi de bliver til mikroplast og ender i fødekæden.

Føtex oplyser, at kæden hvert år sælger cirka 1,9 mio. styk plasttallerkner, 7,2 mio. styk sugerør, 13,4 mio. glas/kopper, 3,3 mio. styk bestik, i alt godt 25 millioner styk engangsplast.

Det er meget plast, som naturen bliver befriet for med et forbud, og det glæder Thomas Kirk Sørensen.

»Det er superfedt, at de faser engangsplast ud. Jeg håber, at det vil skabe ringe i vandet. Jo færre steder, forbrugerne kan købe det, jo færre vil bruge det ude i naturen«, siger han.