Hverdagsanalysen: Sådan bremser I butiksdøden, butikker! Når jeg står ved hylden med en såkaldt specialist, forstår jeg, at butikkerne har svært ved at overleve.

Det skulle have været en hurtig, effektiv indkøbstur, da jeg en lørdag formiddag drog til det nærmeste center for at købe en dims til min søns MacBook Pro-computer. Ofte ville vi købe den slags varer i en netbutik, men der var to vigtige grunde til at gå direkte til butikken: Dimsen skulle bruges nu, og vi ville gerne være sikre på, at den kunne det, som den skulle kunne.

Derfor cyklede vi af sted til Elgiganten, en af de få elektronikkæder, der er tilbage i et marked, hvor butikker ellers dør som fluer. 10 procent af de handlende har givet op mellem 2008 og 2016, og ifølge Dansk Erhverv var branchen med elektronik og computere blandt de hårdest ramte. På den måde risikerer forbrugerne at miste den inspiration og personlige service, lokale butikker kan give, mener erhvervsorganisationen.

På vej mod butikken belavede vi os på at betale en vis overpris for varen, en ledning, som skulle gøre det muligt at føre billeder fra mit kamera over på computeren. Sønnen og jeg fandt også hylden med ledninger fra Apple, som klogelig har indrettet deres bærbare, så de kræver diverse ekstraudstyr for at kunne ’tale’ med andre apparater.

Vi vidste godt, hvad stikket skulle hedde, men det stod ikke klart på pakkerne. Heldigvis havde butikken indrettet et køsystem, så kunderne kunne få hjælp i den rækkefølge, de var kommet i. Vi ventede.

Ingen hjælp at få

Efter 20 minutter bestod ekspedientens ’hjælp’ ærgerligt nok i, at han læste på de samme hyldekanter, som vi selv havde opgivet at forstå. Vi blev sendt over i betalingskøen og hjem med en ledning, der ikke dur til MacBook Pro. Pris 299 kroner. Senere fandt jeg ud af, at butikken solgte den rigtige ledning for 450 kroner og udelukkende havde den dyre Apple-version.

»You had one job!«, som mine unger siger, når man ikke lever op til en relativt simpel opgave, man skulle løse. Det job fejlede Elgiganten i den dag, og det er den slags, der sender kunder som mig over i armene på netbutikkerne. Her kan man få en dims, der virker, til 139 kroner, udvalget er stort, der er levering næste dag, og er man i tvivl, har mange af netbutikkerne en meget effektiv chat, hvor kunder kan få svar på deres spørgsmål.

Retfærdigvis skal det siges, at jeg andre gange har fået fin rådgivning i Elgiganten, og at det bestemt ikke er den eneste butik, hvor man risikerer at møde en ekspedient, der ikke aner, hvad han eller hun taler om.

Men episoden fik mig til at tænke, at butikkerne kunne lære af netbutikkerne: Uddan personalet og lær dem, at det ikke er en skam at spørge en kollega, hvis man er i tvivl. Stil et par computere med adgang til chat op i butikken. Sørg for at have adgang til andet end dyre mærkevarer.

Og hvis butikken vil være bedre end netbutikken, så gør en dyd ud af at tale med kunden, så I opdager, hvad det er, vi skal bruge varen til. Giv mig personlig service. Så skal jeg nok kigge forbi en anden gang.