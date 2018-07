Søren har medarbejdernes tillid: »Hun ryster voldsomt, for inderst inde ved hun jo godt, hvad der er ved at ske ...«

Søren Jacobsen, 66 år, tillidsmand gennem 40 år, heraf de sidste 20 i Skat.

Han har fortalt sin historie til Michael Olsen.

Hun lugter slemt af alkohol, lyder indberetningerne, der når frem til mig foråret 2013. Medarbejderne klager over en kvindelig kollega, der også er meget opfarende og ret belastende i Skat, hvor jeg arbejder som tillidsmand og alkoholkonsulent.

Og det bliver faktisk bare værre og værre som tiden går. Kvinden er bedrevidende, forventer at andre gør arbejdet for hende, giver andre skylden, hvis noget går galt. En opførsel, der er meget typisk for alkoholikere.

Situationen er uholdbar.

Til sidst beslutter afdelingens direktør at kalde kvinden til en samtale, hvor jeg også er til stede.

Det foregår i et afsides rum, hvor vi ved, at der ikke kommer nogen.

Og jeg har anbefalet direktøren ikke at indkalde den pågældende medarbejder på forhånd - men først på selve mødedagen og gerne omkring kl. 10.00 - 10.30.

Jeg ved af erfaring, at hvis folk har drukket tæt dagen før og gjort det gennem længere tid, så begynder rysteturene omkring det tidspunkt på formiddagen.

Hun kæmper for sin bedste ven, alkoholen

Vi serverer også en kop kaffe for at teste kvinden, for det er jo slemt afslørende, hvis man ryster så meget på hænderne, at man ikke kan løfte koppen i den lille hank.

Så det er et trick, du kan bruge for at få en fornemmelse af, hvor galt det står til.

Da kvinden kommer ind ad døren ryster hun voldsomt, og hun afslår også kaffen. Jeg kan se på hende, at hun er rådvild og har det skidt, for inderst inde ved hun jo godt, hvad der er ved at ske.

Men som alkoholiker er man altid parat til at forsvare sig, og går det ikke, så bryder man sammen og lover bod og bedring og guld og grønne skove. Men man sørger lige for at få en frist og en nødudgang, så man ikke mister sin bedste ven, alkoholen.

Jeg kan se på hende, at hun er i gang med at forberede sit forsvar, finde sin nødudgang, hun kæmper.

Så tager direktøren ordet og gør det klart, at der er kolleger, der har observeret sådan og sådan og på det og det tidspunkt – og som har henvendt sig med dyb bekymring over, at hun lugter af alkohol.

Helt som ventet afviser kvinden alle anklager. Hun forstår ingenting, er helt uforstående over for kollegernes indberetninger. Synes også det er ret ukollegialt, at de sådan går bag hendes ryg.

Ultimatum: Gå i behandling eller....

Men jeg hører hende også forsvare sig med, at det jo dybest set ikke kommer hendes arbejdsgiver ved, hvordan hun lever sit liv i fritiden. Hun ved jo godt at det ikke holder, men hun prøver.

Direktøren svarer tilbage, at hvis man ikke fungerer på sit arbejde, fordi man har drukket i sin fritid, så er det i høj grad arbejdsgiverens problem.

Så får kvinden et ultimatum: Vil hun fortsætte i sit job, så skal hun tage imod en Minnesota-kur, som Skat gerne vil betale. Og det får hun så en måned til at tænke over.

Øv, tænker jeg, for med en måneds frist, giver direktøren jo kvinden den nødudgang, hun leder efter.

Al erfaring viser, at der skal handles på stedet, hvis man skal have en alkoholiker i behandling, det nytter ikke noget at vente i dage og uger, så er det for sent.