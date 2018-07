Dagens tørketriller: Sådan kan tørken hjælpe dig af med mosplagen i din plæne 1. Du skal ud med riven. 2. Glæden varer ikke evigt, men det er der også råd for.

Rotterne vælter frem, der er 10 gange flere hvepseboer end normalt, og planterne dør. Jamen, altså - der må da også være nogle positive effekter af tørken ud over, at vi kan gå rundt og føle os som italienere.

»Jeg ved det«, lyste en haveejer på redaktionen op.

»Eksperterne siger, at græsset kommer igen, selv om det ser tørt og vissent ud. Men hvad med mosset i min plæne? Det slipper jeg måske endelig af med«.

Vi iler og ringer haveekspert Jesper Carl Corfitzen fra Bolius op. Han er can.hort.arc., gartner og har en bachelorgrad i naturvidenskab.

Er der grund til glæde, hvis man er vant til at slås med mos i sin græsplæne?

»Lidt, men man skal ikke glæde sig for tidligt«, lyder det lunkne svar.

Og hvorfor så ikke det?

»Det kan godt være, at mosset er svedet helt brunt ligesom græsset. Men det betyder ikke nødvendigvis, at mosset er dødt. Det opfører sig cirka som græsset. Lige så snart, der kommer noget regn, skal det nok blive grønt igen«.

Men mos har jo ikke rødder på samme måde som græs?

»Nej, og når mosset i øjeblikket er i dvale på grund af tørken, vil mange opleve, at det nærmest ligger løst oven på jorden, og så er det let at rive væk«.

Man kan altså ikke eliminere mosset, men man kan minimere mængden?

»Ja, især hvis man er grundig med riven. Det er godt at rive løst mos væk, inden vejret skifter. Man kan f.eks. gøre det, når man gør status over, om plænen har brug for at blive forstærket«.

Men vi får jo at vide, at græsset nok skal komme igen, når det får vand?

»Det er rigtigt. Men hvis man i den tørre sommer har gået eller leget meget på græsplænen, kan sliddet have skabt skaldede pletter. Derfor er det en god idé, at man lapper hullerne eller omlægger dele af plænen, hvis det drejer sig om store områder.

Hvornår skal man gøre det?

»Udgangen af august er som regel et godt tidspunkt at tage bestik af, om der skal sås nyt græs på mindre eller større arealer. Afviger vejret fra det normale, siger tommelfingerreglen, at tiden er inde, når der begynder at falde nattedug, for så spirer græsset bedre«.

Drysser man bare lidt græsfrø?

»Man letter først lige jorden ved at rive lidt op i den. Eventuelt kan man drysse et tyndt lag af en fifty-fifty blanding af kompost og sand ud over området, før man sår frøene«.

Betyder en styrket græsplæne mindre mos?

»Ja, når man slås med mos, er det tit fordi, man ikke får holdt sin plæne i topform«.

Hvordan kan man ellers bekæmpe mos?

»Der er mange skrøner. Kalk kan hjælpe, hvis man har en sandet, sur jord, men på resten af plænerne, hvilket vil sige langt de fleste, har det ingen virkning. Kalk hjælper ikke på en leret jord«.

Flertallet har altså ikke brug for mosmidler?

»Nej, hvis man hvert forår, lige inden græsset kommer i vækst - når jordtemperaturen i gennemsnit når 5 grader - og igen ved sommerens slutning griber sin rive og får revet det mos væk, der måtte være, så er man langt bedre stillet i kampen mod mos end ellers. Så ud med riven!«, siger haveekspert Jesper Carl Corfitzen.

Han bruger aldrig bekæmpelsesmidler mod mos i sin private have, hvilket leder frem til et alternativt råd: Lad mosset være, hvor det trives naturligt.

»Jeg nyder den bløde mosluv, og mos skal ikke slås så tit som græs«.