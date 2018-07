Københavnske beboere må punge ekstra ud: Det kan koste flere hundredtusinde kroner at undgå støj i baghaven Købere i hovedstadsområdet må betale mere end 200.000 kroner ekstra i gennemsnit for at sikre sig et hus uden vejstøj, viser beregninger fra FinansDanmark. Men der er store regionale forskelle.

Ejendomsmægler Kenneth Sørensen peger på støjmuren, som næsten er gemt bag efeu, buske og træer.

»Uden den ville det være en del sværere at sælge huse her. Beboerne vil helst ikke se på støjskærmene, som jo heller ikke er for kønne, så de vil hellere kigge på træer, men det er helt afgørende at få dæmpet støjen«, siger han.

Pris for at slippe for støj

Sådan er ekstraomkostningen på at have ro i haven for et række- og parcelhus på 140 kvadratmeter i regionerne: Nordjylland: +6 procent eller 73.000 kroner i gennemsnit. Midtjylland: +5 procent eller 74.000 kroner i gennemsnit. Syddanmark: +1 procent eller 15.500 kroner i gennemsnit. Sjælland: +2 procent eller 39.000 kroner i gennemsnit. Hovedstaden: +6 procent eller 210.000 kroner i gennemsnit.

Vi er på Hvidovre Strandvej, som engang var et sommerhusområde, men i dag er et attraktivt kvarter med mange huse i 5-6-millioner-kroners klassen. Kvarteret går lige ned til vandet, men der er også Amagermotorvejen, der går fra Sjælland over Kalveboderne til Amager, lige i baghaven.

Støj præger hushandler

På trods af afskærmningen lyder der konstant en summen af biler og lastbiler i den del af kvarteret, som er tættest på motorvejen. En åbning fører en sti gennem støjmuren, og lydniveauet stiger markant på den anden side.

»Der er ellers også en støjvold helt oppe ved motorvejen«, siger Kenneth Sørensen.

Amagermotorvejen arbejder sig op i højderne mod Kalvebodbroen ud for Hvidovre Strandvej, så trafikstøjen ellers ville have frit løb, hvis der ikke var en støjvold.

»Støj fra trafikken er et emne, som vi skal rundt om ved hver eneste hushandel. Når vi har vist et hus frem, bliver haven ofte det afgørende. Kan man holde ud at sidde derude. Jeg kan blive helt nervøs for at skulle ud i haven, hvis de potentielle købere har været glade for huset«, siger Kenneth Sørensen, som i en årrække har været ejendomsmægler hos Home i Hvidovre.

»Køberne har forskellige tærskler for, hvor meget støj de vil acceptere, så nogle vil leve med støj, hvis de kan få lidt mere hus for pengene«, siger Kenneth Sørensen.

Masser af vej og bane

Den københavnske forstadskommune er skåret igennem af fem store veje som for eksempel Gammel Køge Landevej og Avedøre Havnevej, og så er der motorvejene, som har et vidt forgrenet net gennem kommunen. Om kort tid åbner den nye jernbane til Ringsted gennem kommunen, som også har en S-togs-linje på en forhøjning, så der er masser af potentielle støjkilder.

»Køberne er godt forberedt, når de møder op til en fremvisning. Mange har været inde på hjemmesider med støjkort eller sågar kørt forbi efter arbejdstid, inden en fremvisning overhovedet bliver aktuel, så de ved, hvad de går ind til«, siger Kenneth Sørensen, mens solen bager ned over de afsvedne haver.

Trods støjdæmpende foranstaltninger er husene tættest ved motorvejen som udgangspunkt billigst.

»Hvis vi kommer et par veje længere ind, stiger prisen på et hus måske med 500.000 kroner. Det kan være svært at forklare folk, som har boet mange år i første række til motorvejen uden de store problemer, at deres hus er mindre værd end andre i kvarteret, når de skal sælge«, siger Kenneth Sørensen.

Det er ikke kun i Hvidovre, at danskerne må betale for at få ro i baghaven.

Dyrt at slippe for støjen

I København og omegn må husejerne slippe mere end 200.000 kroner ekstra i gennemsnit for at sikre sig et ganske almindeligt parcelhus, som ikke er generet af vejstøj, viser beregninger, som brancheorganisation FinansDanmark, der blandt andet repræsenterer landets realkreditinstitutter, står bag.

På landsplan koster et parcel- eller rækkehus på 140 kvadratmeter uden støj i gennemsnit 100.000 kroner mere end et støjplaget hus, men det dækker altså over store regionale forskelle.

I Syddanmark kan huset uden støjgener fås for 15.500 kroner ekstra, mens det i Region Hovedstaden i gennemsnit koster 210.000 kroner ekstra at købe sig til ro.

»Vi vidste godt, at boligkøberne er villige til at betale ekstra for at få ro i baghaven, men nu har vi fået sat tal på, hvad det koster at sikre sig et støjfrit hus«, siger Peter Jayaswal, der er direktør for realkredit og ejendomsfinansiering i FinansDanmark.

I hovedstaden og i Nordjylland er et gennemsnitligt parcel- eller rækkehus på 140 kvadratmeter uden vejstøj 6 procent dyrere end et hus med vejstøj. I den anden ende skal man i Region Syddanmark blot betale 1 procent mere for støjfrit hus.

»Hvis man kan leve med støj fra veje, kan man få nogle ekstra kvadratmeter eller få andre ønsker opfyldt, men vi kan se på betalingsviljen, at en have uden for meget støj er en af de ting, som boligejerne sætter virkelig højt. Selve huset kan støjisoleres, men et hus tæt på en trafikeret vej gør det mindre attraktivt at opholde sig udenfor«, siger Peter Jayaswal videre.