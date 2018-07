Guide: Sådan tjekker du støjgener inden du køber hus Vi har spurgt støjeksperten Kåre Press-Kristensen om, hvad man skal tænke over, inden man køber en bolig, når det gælder støj.

1.Det er en god idé at tjekke støjniveauet i det område, hvor man er ved at købe hus – eller for den sags skyld ved at købe en andelsbolig eller underskrive en lejekontrakt på en bolig. I landets store byer kan boligsøgende gå ind på Miljøstyrelsens støjkort, hvor man kan finde støjen helt ned på den enkelte adresse.

Man kan desuden downloade en støjmåler på sin mobiltelefon og måle støjen, når man er ude at kigge på hus, rækkehus eller lejlighed. Miljøstyrelsen anbefaler, at støjen ikke overstiger 58 decibel.

wwwmst.dk/luft-stoej/stoej

2.Det er ofte i en weekend, at huse, rækkehuse og ejerlejligheder bliver vist frem for potentielle købere. Det er altså på tidspunkter, hvor der ikke nødvendigvis er så meget trafik på vejene, og togene kører efter helligsdagskøreplanen.

Derfor kan det være klogt selv at stille sig ud ved huset – og ikke mindst i husets have – en hverdag mellem klokken 8 og 9 og igen om eftermiddagen mellem klokken 16 og 17 for at få en fornemmelse af støjniveauet.

3.Hvis man først har underskrevet en købsaftale, hænger man på den støj, der er omkring boligen. Det er ikke muligt at aftvinge løfter fra sælger, da tolerancen over for støj og dermed støjgenen er individuel.