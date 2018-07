24,3 grader varmt oksekød: Butikker kæmper med kølediske i varmen

Husk at drikke rigeligt med væske og spise ekstra salt under hedebølgen. Men se dig lige for, før du sætter tænderne i en pizza eller rødspættefilet.

Ekstra Bladet skriver fredag, at mange cafeer og restauranter kæmper med alt for høje varmegrader i deres kølediske.

»Vore stikprøver viser, at det kniber for nogle, hvilket er alvorligt. For sygdomsfremkaldende bakterier som salmonella og campylobacter-bakterier trives i varmen«, siger Jakob Munkhøj Nielsen, fødevarechef i Fødevarestyrelsen, til Ekstra Bladet.

Fødevarestyrelsens kontroller de seneste uger har blandt andet afsløret 24,3 grader varmt oksekød i et 18,3 grader varmt køleskab i et odenseansk pizzeria. Det kostede en bøde på 5.000 og en sur smiley i butiksruden.

I en Netto-butik i København SV var 40 pakker laks og syv pakker ferske rødspættefileter 7-10 grader varme. De burde højst have været 2 grader.

»Det er selvfølgelig ikke godt nok, og vi beklager. Alle fisk blev straks kasseret, og vi har efterfølgende bragt forholdene i orden«, siger Nettos regionschef Braw Bakir til avisen.

Ufrivilligt lune kyllingesandwich

Myndighederne har desuden fundet kritisable forhold i tre af kæden Espresso Houses cafeer. Her blev der blandt andet afsløret 16,7 grader varm skinke, 13,4 grader varme kyllingesandwich og 10 grader varm fløde.

»Temperaturen er 9 grader i køledisken«, medgav en ekspedient, da Ekstra Bladet tog sine egne afslørende stikprøver torsdag. De viste blandt andet en kyllinge-wrap med en temperatur på 20,1 grader.

Den svenske kæde Espresso House har 54 cafeer i Danmark og er, ifølge eget udsagn, Nordens største kæde af coffee shops.

Direktør: Ingen er mig bekendt blevet syge

Direktøren siger til Ekstra Bladet, at kædens kølemontre er »af høj kvalitet, men er udfordret af sommervarmen«.

»Der er mig bekendt ikke nogen af vore gæster, som vi betjener 150.000 af om ugen, der har fået det dårligt eller er blevet syge af at indtage vore fødevarer. Vi lever af tilfredse gæster, så ingen er da mere ærgerlig over sådanne sager, end jeg er«, siger Nickolas Krabbe Bjerg til Ekstra Bladet.