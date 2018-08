Principiel dom afgjort: Boligejer taber - højere bidragssats på boliglån er lovlig Boligejerne tabte, de må finde sig i, at realkreditinstitutterne satte bidragssatserne op.

Det var helt efter bogen, da flere realkreditinstitutter hævede de bidragssatser, boligejere betaler for administrationen af deres boliglån.

Det er udfaldet af to principielle domme fra Østre Landsret.

Landsretten frifandt begge realkreditforeninger med den begrundelse, at der var hjemmel til bidragsforhøjelserne i aftalerne og gældende regler, fremgår det af dommen.

Sagerne var anlagt af tre boligejere, som alle fik sat deres bidragssatser op, men sagerne var afgørende for hundrede tusinder boligejere med lignende lån, og det har været vurderet, at der i alt var et tocifret milliardbeløb på højkant.

Bidragssatser

Sagerne drejer sig grundlæggende om, hvorvidt der blev givet gode nok begrundelser for at hæve bidragssatserne, som jo ellers er fastsat i aftaler, som løber i årevis.

Men de to realkreditinstitutter, BRFKredit og Nykredit fulgte reglerne, mener altså landsretten.

Gebyrer for boliglån En bidragssats er et gebyr, som realkreditinstitutter tager for at forvalte boliglån.

Bidragssatser er altså ikke afhængige af renten på lånet.

Bidragssatserne går til at betale for administration af lånet og til at dække ind for den risiko, der er ved at låne penge ud, hvis skyldneren nu ikke kan betale tilbage.

Bidragssatsen beregnes af restgælden.

Hvor meget, man skal betale, afhænger blandt andet af lånetype, hvor stort lånet er, og om der betales afdrag på lånet.

Konkurrencerådet konkluderede i august 2017 i en analyse, at bidragssatserne er steget betydeligt siden 2009.

Stigningen i bidragssatserne kan ikke tilskrives hverken stigende driftsomkostninger, udvikling i nedskrivninger eller øgede kapitalkrav, lød konklusionen.

Realkreditbranchens talerør, Finans Danmark, afviste dog myndighedernes konklusioner. Ifølge organisationen var de baseret på 'simple modeller og antagelser.' Kilder: Totalkredit, Mybanker, Realkreditrådet via Ritzau Vis mere

En sagsøger var Kim Paulsen, som i 2014 fik et brev fra sit realkreditinstitut BRFkredit om en stigning i bidragssatsen på 6.000-7.000 kroner om året. Det svarede, har han forklaret, til en stigning fra 0,5 til 1,25 procent af lånets hovedstol.

Sagen var så principiel, at den begyndte i landsretten, ligesom der var givet fri proces.