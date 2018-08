Istjek: Original Kæmpe Læske og billig kopi smager helt ens Hvid Kæmpe fra Hjem-IS ligner klassikeren Kæmpe Læske fra Premier Is så meget, at lavere pris giver kopien sejren over originalen.

De ligner hinanden som to dråber smeltet sodavandsis i sommervarmen. Kun firmalogoet på pinden adskiller synligt Premier Is' retroklassiker Kæmpe Læske fra den billigere kopi Hvid Kæmpe fra Hjem-is. Selv chokoladen på toppen passer på milimeter. Og vi kan ganske enkelt ikke smage forskel, da min familie og jeg smager os igennem de to konkurrenter for at kåre en vinder.