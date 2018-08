Klarlund om de veluddannedes sundhedsparadoks: Er der simpelthen tale om, at de har brug for en weekendventil?

FOR ABONNENTER

De veluddannede er slanke, spiser sundt, dyrker motion og ryger ikke. Men de drikker for meget, i hvert fald på én gang. Blandt personer med en videregående uddannelse er der 32 procent, der hyppigt drikker 5 genstande ved samme lejlighed, mens det kun gælder for 15 procent af dem, der har de korteste uddannelser. Tallene er omvendt for rygning, hvor 25 procent og 5 procent ryger blandt dem med henholdsvis kort og lang uddannelse.