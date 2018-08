Spørg Bente Klarlund: Sådan spiser du klimavenlig mad uden bælgfrugter

FOR ABONNENTER

Elisabeth Teisen: Jeg er 67 år, rask, normalvægtig, motionsdyrkende og typen, der lægger vægt på at gøre det fornuftige og sunde. I denne sommer med den ekstreme varme er klimaproblematikken for alvor kommet ind under huden på mig, og jeg vil selvfølgelig gerne gøre mit til, at kloden ikke bliver svitset af i børnebørnenes – og for den sags skyld olde- og tipoldebørns tid. Derfor vil jeg blandt andet gerne spise mindre kød. Mit problem er, at jeg lider af nikkelallergi. Det betyder, at jeg får voldsom kløe og hovedpine, hvis jeg spiser bælgfrugter, nødder og mange andre vegetabilske produkter, der normalt holder vegetarer kørende med proteiner. Har du nogle bud på, hvordan jeg kan få dækket mit proteinbehov med mindre kød og uden bælgfrugter?