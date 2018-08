Kun de færreste gør det, men: »Alle børn, uanset alder, kan smøre madpakke eller deltage i det«

»Heldagsskolen får skyld for meget. Men børn har altid haft behov for at spise en god madpakke. Så hovedproblemet ligger ikke i skolen. Problemet ligger hos forældrene. For travle forældre er madpakken noget, som står på huskesedlen blandt en masse andet og derfor ofte bliver smurt meget sent om aftenen eller lynhurtigt om morgenen. Derfor er der ingen medinddragelse af børnene. Hvis børn skal have ægte glæde af deres madpakke, skal de opleve ægte medinddragelse. Når de får ejerskab over, hvad der er i madpakken, så spiser de den også«, viser forskningen ifølge professoren.





Start forhandlingen

Kok Louisa Lorang understreger også vigtigheden af, at børn involveres i madlavningen.

»Det er simpelthen så vigtigt, at vi giver vores børn en forståelse for, hvad de spiser, at det er ordentlig kvalitet, hjemmelavet og godt håndværk. At de får en fornemmelse for sæsoner, og hvad der er ordentligt producerede fødevarer. Ellers mister de fornemmelsen af, hvad de putter i kroppen. Hvis børn tror, at et aftensmåltid skal være sødt, blødt og salt som et Happy Meal, så får de samme opfattelse som voksne«, mener kokken.

Hun mener, ligesom professor Karen Wistoft, at alle børn, også de helt små, kan være med til at lave madpakke.

»De helt små kan pakke kinaradissen ind i madpapir. De store kan selv hente resten af quinoaen eller pastaen fra i går ud af køleskabet og spæde den op med friske grøntsager. Heldigvis er der en tendens til, at der går sport i den blandt de større børn. De vil gerne have, at deres frokost ligner noget fancy, de har købt i Torvehallerne. Den skal man som forældre gribe. Madpakker bliver faktisk meget nemt både sunde og meget moderne«, lyder rådet fra Louisa Lorang.

Også professor Karen Wistoft har et godt råd til madpakkesmøringen. Hun erkender, at når man åbner op for medbestemmelse i madpakken, så vil mange børn bede om pizzasnegle og pølsehorn.

»Men så skal I som familie have gang i forhandlingen«, lyder hendes råd.

For eksempel kan man aftale, at 3-4 dage af ugens dage skal madpakken bestå af ting, I sammen beslutter, og som er sundt, men at de på femtedagen får noget med, som de glæder sig ekstra meget til. Eller at de om fredagen kan få lov at købe mad i stedet for at have madpakke med.

»Rigtig mange børn vil for eksempel meget gerne have rester fra aftensmaden med. Hvem har egentlig nogensinde bestemt, at kedelige rugbrødsmadder er det eneste rigtige? Tænk kreativt sammen derhjemme«, siger Karen Wistoft.

