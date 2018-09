Emilie på 10 år: Hvis jeg kunne låne penge, ville jeg låne til at få en hel masse katte Hvad er penge? Og hvad bruger man egentlig en bank til? Elever fra Vibenshus Skole på Østerbro giver deres bud på, hvordan privatøkonomi hænger sammen, mens forfatter til Den Store Pengebog for børn og begyndere, Nathalie Nystad, har hjulpet med at forklare fire vigtige udtryk om penge.

Penge er metalmønter og papirsedler, man kan holde i sine hænder eller have liggende i sin pung og købe fredagsslik for. Men der findes også penge, man ikke kan se. Herunder kan du måske blive lidt klogere med nogle af de pointer, Nathalie Nystad har i sin nye bog.

Hvad er en bank?

Hver måned, når dine forældre får penge, får de dem ind på deres konto, som de kan hæve penge fra - det er også den pengene kommer fra, når de bruger deres dankort. Den konto har de hos en bank. En bank er altså et sted, hvor de opbevarer penge. Men det er også et sted, hvor man kan låne penge, hvis man for eksempel gerne vil købe et hus. Og hos en bank kan man få råd til, hvordan man passer på sine penge og måske får dem til at gro.

En bank er på mange måder en stor sparegris. Men sparegrisen er aldrig bare fyldt med folks penge. Når en bank opbevarer penge for nogen, låner de dem ud til nogle andre, så pengene ligger aldrig stille i en bankboks. Det tjener banken penge på.

Sådan sparer du op

Hvis du gerne vil spare op, skal du få flere penge, end du bruger eller omvendt: Bruge færre penge end du har. Derfor kan det være smart på den ene side at kigge på, hvad du bruger penge på, og om der er noget, du kan undvære. Og på den anden side tænke på, om der er noget, du kan gøre for at få flere penge. Du kan spare op enten i din sparegris eller på en opsparingskonto i banken. For mange er det nemmest at spare op, hvis man ønsker sig noget bestemt, der kan motivere en til at gemme på pengene.

Hvis du har en konto, kan du få banken til hver dag at sende en sms, hvor der står, hvor mange penge, der er på kontoen. På den måde kan du holde øje med, at du ikke bruger for mange penge. Der findes også nogle forskellige apps, der kan hjælpe til at spare op og holde styr på pengene. Eksempelvis app'en MyMonii kan bruges af hele familien.

Sådan låner man penge

Hvis du ikke har penge til noget, du godt kunne tænke dig, kan det være fristende at låne penge. Når du er blevet 18 år, er det muligt at låne penge fra andre end dine forældre og venner. Penge kan lånes i banken eller hos andre firmaer, men det koster altid penge at låne penge. Det kan være smart at låne penge i banken, hvis man for eksempel skal købe et hus. Det kan være svært nogensinde at spare nok penge op til at købe det selv, og et hus kan man tit også sælge igen og betale