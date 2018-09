Danskere sætter rekord i frivilligt arbejde Næsten 4 ud af 10 danskere arbejder frivilligt ved siden af deres almindelige job, viser international analyse.

Fodboldtræneren, spejderlederen, besøgsvennen og kasseren i grundejerforeningen.

Det er lidt af en dansk specialitet at arbejde frivilligt, når arbejdsdagen er slut. Næsten fire ud af ti - 39 procent - af danskerne bruger en del af deres fritid på frivilligt arbejde, viser en stor international analyse blandt lønmodtagere i 34 lande, som er foretaget af vikar- og rekrutteringsbureauet Randstad.

Det indtryk bekræfter Dansk Idræts Forbund (DIF) med 9.000 medlemsforeninger.

»De frivillige ledere betyder alt for os. Hvis vi ikke havde dem, så kunne vi slet ikke eksistere«, siger DIF's administrerende direktør Morten Mølholm, der oplyser, at der er omkring en halv million frivillige idrætsledere i DIF's medlemsforeninger.

»Vi er et foreningsland, og det har fremelsket en kultur for frivillige ulønnede ledere. Uden dem ville der jo ikke være foreninger. Der ville slet ikke være mulighed for at lønne ledere i stor stil«, siger Morten Mølholm.

Fakta Randstads undersøgelse bygger på interviews i 34 lande med minimum 400 lønmodtagere i hvert land. Den er gennemført i perioden fra 18. juli til 2. august i år.

I liga med Danmark er her i Europa kun Luxembourg og Schweiz, der har henholdsvis 40 og 37 procent lønmodtagere, som arbejder frivilligt, mens vore norske og svenske naboer har 29 og 28 procent frivilligt arbejde.

Vikar- og rekrutteringsbureauet Randstad har flere bud på forklaringer på det høje antal frivillige i Danmark:

»Vores samfund i mange henseender bygger foreningsarbejde, så der er også et vist forventningspres for at melde sig som frivillig. Der er nogen, som skal være medlem af forældrebestyrelsen i skolen. Hvis børnene skal spille fodbold, skal der være en holdleder og så videre. Der ville mangle noget i vores samfund, hvis der ikke var så mange frivillige«, siger HR-direktør Tine Ryg Cebrian fra Randstad i Danmark.

Hun vurderer, at frivilligt arbejde også ser godt ud på cv'et og vil blive taget i betragtning, når en kandidat bliver tilbudt et job.

»At yde frivilligt arbejde i ens fritid vidner om overskud og fortæller noget om ens personlighed. Alt for mange undlader at påføre det på ens cv, og finder det ikke relevant, men det skal man huske at gøre, for det fortæller meget om ens personlighed, og at man måske har nogle kompetencer, som ikke lige springer i øjnene i forhold til det, der ellers er listet op på ens cv«, siger Tine Ryg Cebrian.

Det indtryk bekræfter en arbejdsmarkedsforsker.

»Det tæller positivt for en moderne arbejdsgiver, hvis man som medarbejder kan overskue mere end sit arbejde. Det tyder på engagement, sociale evner og energi, hvis man kan påtage sig opgaven som frivillig«, siger professor Henning Jørgensen fra Aalborg Universitet, der peger på, at forskning fra universitet viser, at danskerne i gennemsnit er medlem af 3,6 foreninger.

»Det at have frivilligt arbejde stjæler formentlig ikke tid fra ens lønnede arbejde. Den frivillige leder smutter nok ikke fra arbejde for at komme hjem at ordne klubbens regnskaber. Der lægges formodentlig en engageret indsats begge steder«, lyder det fra professoren.

I DIF har Morten Mølholm konstateret en ændring af alderssammensætningen på de frivillige ledere.

»Idrætslederne er blevet lidt ældre de seneste år, hvor det tidligere typisk var 20 til 40-årige blandt de vokse, som var frivillige - altså forældrene til børnene, som dyrkede idræt. I dag er aldersgennemsnittet steget. Det kan måske hænge sammen med, at yngre voksne har fået et mere travlt arbejdsliv«, siger Morten Mølholm.