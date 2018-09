Pizzariaer brugte gamle madvarer: Så galt står det til i din lokale Domino's

Griseri

Pluk fra Fødevarekontrollens rapporter

Domino's Aarhus V

Fødevarerejseholdet konstaterer, at en række forskellige toppingprodukter er mærket med et 8-tal til venstre, og et 6-tal som månedsangivelse - svarende til, at varen er modtaget den 8. juni 2018 - dvs. imorgen. Det drejer sig om premium Ham Stamps, Spicy Beef Chunks/chunky beef, Shawarma, Smokey Bacon Topping, Cheddar Shredded 50+ samt pepperoni. Virksomheden forklarer hertil, at der er sket en fejl, idet virksomhedens repræsentant troede, at det var den 8. i dag.



Domino's Vesterbro



Der er konstateret massive mængder rotteekskrementer på virksomhedens personaletoilet ved faldstammen bag midlertidig åbning i væg, som er under renovering. Ligeledes er der på gulv under bord i virksomhedens opvaskeområde fundet rotteekskrementer i hjørne. På virksomhedens ventilationssystem oppe under loftet er der mange poteaftryk fra rotter på ståloverflade. Der er fundet pap emballage på virksomhedens lager, som der var gnavet i. Foto dokumentation optaget. Skadedyrsbekæmper oplyser at han ankom mellem 1330- 1345 hvorefter han hurtigt konstaterer friske spor efter rotter og informerede virksomheden herom. Ligeledes oplyses det at virksomheden langede pizzaer over disken indtil FVST ankom. FVST ankom kl 1450.

Domino's Vanløse

Ved kontrollens start sad en medarbejder på et bord i produktionslokalet med fodtøj placeret direkte på bordpladen. Efter kort tid springer medarbejderen ned fra bordet og går ud på lageret. Herefter begynder samme medarbejder at samle pizzabakker på det pågældende bord, uden det forudgående er blevet vasket og desinficeret. Pizzabakkerne stables og bringes over på et andet bord i produktionslokalet. Den pågældende medarbejders benklæder og fodtøj fremstod tillige ikke rent.



Domino's Holbæk

Der er ved håndvask i produktionslokalet ikke mere sæbe i dispenser. Ansvarlig oplyser at den løb tør i går, og at han ikke har mulighed for at skifte den, og at det er firmaet der kommer og skifter den, han har ikke nøgle dertil. Virksomheden havde følgende bemærkninger: Jeg vasker hænder ude på toilettet.

Domino's Næstved

Letfordærvelige fødevarer må maksimalt opbevares ved 5°C. Følgende er konstateret: Fødevarer opbevaret i makeline mellem 17,2°C og 19,4°C. Kernetemperaturen er målt i følgende produkter: Mozzarella Sticks 11,7°C, Parmaskinke 7,3°C, Chicken Kickers 8,8°C, Chicken Strippers 7,1°C. Temperaturene er målt over en periode på 30 minutter i begge ender af makeline.

