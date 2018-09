Chefen for Fødevarekontrollens rejsehold om Domino's: Vi har aldrig haft så stor en aktion før

»Vi er blevet vejledt i at måle temperaturen i midten af produktet, men under razziaen fik vi at vide, at den skulle måles på overfladen. Fint, så gør vi det. Vi er blevet anklaget for dårlig hygiejne, men i to tilfælde er der tale om bagateller, hvor vi normalt ville have fået en vejledning. Nu fik vi en indskærpelse. Og hvad angår datering har vi aldrig fået at vide, at vi skulle gemme vores faktura eller leveringssedler. Men det gør vi så nu«, siger Carsten Falk.

Michael Rosenmark bider ikke på kritikken om, at Domino's ikke skulle kende reglerne, og at rejseholdet skulle gå op i ligegyldigt papirarbejde.

Når man har valgt at drive restauranter, skal man kende reglerne for sporbarhed og datering, mener han. Og de papirregler, restauranterne hænges op på, er deres egne.

»De datoer, som vi kræver, at de lever op til på deres fødevarer, er dem, som Domino's selv har vedtaget i kædens egenkontrolprogram. De har gennemgået deres daglige procedurer og lavet en risikoanalyse for, hvor der kan ske noget, som folk kan blive syge af. Og så har de lavet et regelsæt. Det er, der vi nogle steder siger: I har lavet et fint program - så skal i også gøre det«, siger Michael Rosenmark.

Rejseholdet leder i krogene

Et besøg af fødevarekontrollen kan godt give fugtige håndflader hos indehaverne af en fødevarevirksomhed. Men de almindelige besøg er fredelige.

»Et almindeligt besøg varer en lille times tid, og man kommer lidt rundt over det hele i rengøring, temperaturer, sporbarhed. Men man har kun begrænset tid til at grave sig ned i noget. Hvis kontrollørerne så ser noget, der undrer dem, så sender de måske et tip til os«, siger chefen for rejseholdet, og peger på, at de almindelige kontrollanter giver omkring 12.000 sanktioner på omkring 8.000 kontroller om året. Sanktionerne er påbud, bøder og indskærpelser.

Når en restaurant har fået et påbud, skal kontrollen genbesøge stedet indenfor to måneder. Og det er et besøg, som indehaveren skal betale omkostningerne ved.

Michael Rosenmark sammenligner den almindelige kontrol med at blive stoppet af færdselspolitiet.

»Selv om du bliver stoppet for at have kørt for stærkt, bliver det som regel ikke tjekket, om der er våben i bagagerummet«, siger han.