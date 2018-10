Pris på plastikposer mere end halverer forbruget Ikke kun H&M men også Matas og BR og andre ikke-dagligvarebutikker gør gratis poser mindre tilgængelige. Det virker over al forventning, viser erfaringerne.

Da Matas i 2009 som en af de første detailbutikker i Danmark satte en pris på deres poser, blev det starten på halvandet år med sure kunder. Danskerne, som ellers betalte plastikafgift for poserne i supermarkederne, ville ikke lægge penge for den lille pose til tandpastaen, den stribede solcreme eller barberbladene.

»Man må bare konstatere, at der var ekstrem stor badwill fra kunderne. Der var så massiv modstand, at vi var nødt til at stoppe«, siger Elisabeth Toftmann Klintholm, chef for blandt andet social ansvarlighed (CSR) i Matas.

Så poserne blev gratis igen. I stedet blev det fast kutyme, at ekspedienten oftest spørger »har du brug for en pose?«.



»Der er meget refleks i det med at få en pose. Når vi spørger kunderne, bliver de opmærksomme på, om de virkelig har behov for en pose. Så vil mange tænke 'nej, jeg har ikke brug for en lille knitrepose, som jeg ikke kan bruge til andet end at bære den her lille mascara hjem'«, siger Elisabeth Toftmann Klintholm.

Omvendt tager kunderne bare imod, hvis ekspedienterne, uden at spørge, lægger varen i en pose. Matas har ikke præcise tal på, hvor mange færre poser, der langes ud som følge af det lille servicespørgsmål.

Elisabeth Toftmann Klintholm var ikke selv i Matas, da poserne kostede penge, men ved fra sine kolleger, at det fik kunderne op i det røde felt.

»Vi ved fra en svensk undersøgelse, at der er forskel på at tage penge for en pose i et supermarked og i en butik, hvor service er en del af kundeoplevelsen. I supermarkedet står du i kø, og der er det okay at betale for poserne, synes de fleste kunder. Men i butikker som Matas eller tøjbutikker, der lever af at yde service og rådgive kunderne, har kunden en klar forventning om, at varen udleveres i en gratis pose. Det er en del af oplevelsen, og det tager tid at ændre«, siger Elisabeth Toftmann Klintholm.

Men nu er der gået næsten ti år, siden Matas forsøgte sig med posebetaling. Måske har tiden ændret sig, funderer CSR-chefen.

I legetøjsbutikken koster poserne

Det kunne erfaringerne fra BR og Toys'R'Us tyde på. De to legetøjskæder, som drives af Top-Toy, har bedt om penge for poserne siden august måned sidste år, fortæller konsulent for kommunikation og bæredygtighed i Top-Toy, Line Camilla Westrup Rasch.

»Vi har oplevet en markant nedgang i behovet for plastikposer hos vores kunder, siden vi indførte betaling for dem. Når vi sammenligner det antal poser, vi købte til butikkerne før, og det antal, vi køber nu, så kan vi spore en nedgang på omkring 60 procent«, oplyser Line Camilla Westrup Rasch.

Før BR og Toys'R'Us begyndte at tage betaling blev poserne ikke scannet, så præcis hvor mange poser, der kom med kunderne hjem før, er ikke klart.

»Men vores initiativ har haft den ønskede effekt«, siger Line Camilla Westrup Rasch.

På Top-Toys hjemmeside fortæller butikskæden kunderne, at prisen på poserne skyldes ansvaret for bruge færre ressourcer. EU har sat et mål for at halvere forbruget af plastikposer frem mod 2025, og Top-Toy synes lige så godt, at kæderne kunne komme i gang med at skære ned.

Nu koster poserne i H&M

Den nyeste butikskæde med priser på poserne er H&M. Den enorme kæde med lavpristøj har besluttet, at en pose skal koste 1-3 kroner afhængig af størrelse. Erfaringerne fra lignende ordninger i Sverige, Tyskland og England er gode, siger kædens bæredygtighedschef, Mia Møgelgaard.

»Vi har set en reduktion på mellem 40-60 procent i Sverige, Tyskland og England«, siger Mia Møgelgaard. H&M har haft pris på poserne i Sverige i to år, lidt kortere tid i Tyskland og England.