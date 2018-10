Sådan hjælper du havets dyr og miljøet bedst: Kontaktlinser, kaffekopper og tøj er skjulte kilder til plastik i havet H&M kræver nu penge for plastikposerne, men andre plastikkilder får ikke samme fokus og lander alt for ofte i naturen. Her er fem bud på oversete plastiksyndere.

Plastik om øldåser, i form af flasker og som bæreposer ved indkøbsturen er blevet det sted, hvor forretninger og producenter kan vise samfundssind og miljøvenlig adfærd.

Senest har H&M besluttet, at deres bæreposer, som de indtil nu har udleveret gratis til kunderne, skal til at koste penge. En, to eller tre kroner per pose, afhængigt af posens størrelse.

Men en del af kilderne til plast i havet og i naturen kommer fra steder, som er mindre omtalte.

Se listen over fem overraskende steder, hvor du måske kommer til at forurene med plastik, uden at tænke over det:

1. I badeværelset

Kontaktlinser har et lag af plastik i sig og skal ikke smides ud i toilettet. Foto: Kim Nielsen

Når det ud på aftenen er tid til at lægge engangskontaktlinserne og lukke øjnene, er det let at smide linserne i toilettet. De er så små og gennemsigtige og ser ikke ud af noget. Men kontaktlinser er faktisk lavet af plastik, og selv om nogle af dem måske fanges i rensningsanlægget, smutter en del af dem igennem. De bliver porøse og havner i havet eller på markerne med spildevandslam.

Det samme gælder vatpinde, tandtråd, bind, tamponer, vådservietter og andre dimser fra den personlige hygiejne.

Du kan: Smide alt andet end toiletpapir i skraldespanden.

Mens du alligevel tænker over dine vaner på badeværelset, kan du passende undgå produkter med mikroplast. Du kan finde hjælp i appen 'Beat The Micro Bead'.

2. Dit tøj

Tøjfibre af alle mulige slags ryger ud med vaskevandet, og meget af vores tøj er lavet af plastikfibre. Vask skånsomt - og måske lidt sjældnere. Foto: Thomas Borberg

Nylonstrømper er lavet af plastik. Foto: Joachim Adrian

Du oplever det nok ikke som plastik, men mange slags tøj er skabt af plastikfibre. Polyester, elasthan, nylon og akryl er nogle af de stoffer og garner, som i virkeligheden er lavet af plast. Desuden er firmaer begyndt at omskabe for eksempel plastikflasker til tøj.

Problemet er, at der ryger cirka 20 millioner plastikfibre ud i vandet fra bare en tøjvask med syntetisk tøj. Fibrene er så små, at de smutter gennem rensningsanlæggene og lander direkte i havet eller spredes på vores marker når slam fra renseanlæggene bringes ud for at gøde dem - og dermed alligevel ender i naturen.

Du kan: Vælge tøj, der ikke er fremstillet af plast (uld, silke, bomuld, hør, bambus. Dog belaster de alle miljøet på andre måder, som ikke handler om plast).

Vaske sjældnere og altid med tromlen fuld. Vaske ved lave temperaturer, kort tid og med flydende vaskemiddel. Tørre tøjet ved lave omdrejninger.

3. Vejen fra A til B

Tyggegummi på Strøget i Århus spules væk med sæbe og kogende vand. Mange tænker måske ikke på, at der er plastik i det klistrede stads, som de smider på jorden. Foto: BECH MATHILDE

Det virker måske som småtterier, men tonsvis af plastik på gaden er hvert år en følge af alt det vi spiser, drikker, ryger eller snuser, mens vi er på vej gennem byen. Meget af det lander i naturen. Det er filmen omkring lakridspakken, tyggegummierne eller cigaretpakken, laget af plast inde i to-go kaffekoppen og koppens låg, plastikbægre og sugerør, og ikke mindst brugt tyggegummi og cigaretskodder.

Havets dyr kan komme til at sluge plastik, som kommer fra alt det, vi har spist på vejen. Der er fundet plastik i maven på hvaler og skildpadder med sugerør ud af næsen.

Du kan: Gå efter varer med mindre plastik om sig, og sørge for at smide alt affald i skraldespanden - inklusive tyggegummi og cigaretskod.